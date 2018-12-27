Будьте серйозніше: що зірки радять знакам Зодіаку 27 грудня

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Підійдіть відповідальніше і системніше до практичних справ

27 грудня день обіцяє бути ефективним і плідним, якщо ви правильно розставите пріоритети і підійдете до справ з усією відповідальністю. Головне - не хапатися за все відразу і вчасно відсіяти зайве.

День підійде для завершення розпочатих справ, прибирання і профілактики захворювань напередодні Нового року. Наведіть чистоту і уточніть плани, щоб потім не робити все похапцем.

Овен

27 грудня життєвий потенціал Овнів буде знаходитися на висоті, посиляться творчі здібності та інтуїція. Сьогодні ви будете максимально енергійні, що може призвести до непорозумінь у спілкуванні з партнерами по роботі або змусить змінити початкові плани.

Телець

Сьогодні зірки радять зайнятися особистими справами і зміцненням здоров'я. Не виключено, що саме в цей день вам вдасться успішно вирішити любовні проблеми. Одиноких Тельців чекають перспективні і цікаві зустрічі.

Близнюки

Доля випробовує вас на міцність. Сьогодні працездатність буде низькою, що призведе до дратівливості. А критичні зауваження на вашу адресу можуть вивести вас з рівноваги. Проте практичний підхід до справи поверне все в правильне русло.

Рак

Раків сьогодні чекає активний творчий день. Однак злі думки можуть стати причиною невдач. Тому, щоб все склалося благополучно, важливо взяти себе в руки і не вестися на провокації.

Лев

Цей день доречний для завершення справ, аналізу пройденого шляху та спілкування з рідними людьми. Активність, яка буде супроводжувати вас протягом дня, буде відзначена керівництвом, що може сприяти кар'єрному росту.

Діва

Зростаючий життєвий потенціал може позитивно вплинути на ваше особисте життя і вміння створювати вірну думку про оточуючих вас людей. Ви швидко забуваєте образи, що зіграє у сьогоднішньому дні важливу роль.

Ваги

Сприятливий день для прийняття відповідальних рішень і активних дій у сфері роботи. Зверніть пильну увагу на нові вигідні ділові пропозиції або нові знайомства і використовуйте їх з максимальною вигодою для себе. На любовному фронті також очікується поліпшення.

Скорпіон

Остерігайтеся таємних підступів недоброзичливців. Потурання власним слабкостям або небажання протистояти чужому впливу може образити людей, які вас цінують. Не дійте зопалу.

Стрілець

Сьогодні зірки налаштовані до вас прихильно. Не виключено, що вам вдасться створити стартовий майданчик для майбутніх успіхів. Ні в якому разі не кидайте розпочату справу і не відступайте назад, адже тільки наполегливий рух допоможе принести удачу.

Козеріг

Сьогодні не ваш день. Ділові зустрічі пройдуть невдало, а будь-які питання будуть вирішуватися довго і виснажливо. Задумайтесь над тим, щоб залучити до своїх проектів і планів нових людей, які зможуть принести вам прибуток.

Водолій

В любовній сфері сьогодні вам варто бути дуже обережним і уважним. Зустріч з близькою людиною може привести до розриву відносин. Не виключено, що в цей же день нове знайомство залікує сердечні рани.

Риби

27 грудня від Риб буде потрібна максимальна активність та швидкість реакції. Можливо вам доведеться вирішувати кілька справ одночасно. Також не виключені проблеми у відносинах з партнером або з найближчими родичами. Будьте менш імпульсивні.

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