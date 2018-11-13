Будьте пильні: названі найбільш несумісні знаки Зодіаку
Колаж РБК-Україна
Фахівець в області екстрасенсорики розповів, хто не зможе ужитися один з одним
Фахівець в області парапсихології, психології і екстрасенсорики Сергій Ланґ назвав найбільш несумісні знаки Зодіаку.
Так, за словами експерта, швидше за все приречені на провал шість пар Знаків. А саме:
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Лев і Скорпіон (дуже сильні особистості, які не будуть поступатися одне одному; у відносинах зазвичай ведеться постійна боротьба за лідерство, в якій немає переможця, при цьому вони ніколи не визнають своїх помилок);
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Близнюки і Козеріг (другі досить спокійні і сімейні люди, а перші люблять гучні тусовки, тому їм буде просто нудно один з одним);
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Терези і Рак (вони не досягнуть порозуміння, так як Рак буде перебувати в постійному стресі, а Ваги будуть виявляти сильні ревнощі);
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Водолій і Риби (постійні скандали, претензії і вічні образи не дозволять цій парі створити тривалі стосунки);
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Стрілець і Телець (завжди намагаються морально придушити свого партнера, тому їхній союз приречений, причому з'ясування відносин буде довгим);
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Овен і Діва (ужитися ця пара не зможе через постійні конфлікти; навіть найсильніша любов не зможе врятувати ці відносини).
Крім того, несумісні два будь-які однакові знаки.
При цьому Ланг наголошує, що бувають і винятки, але дійсно є знаки Зодіаку, які є повною протилежністю один одному.
Нагадаємо, відома метафізик і парапсихолог Наталія Мілагра озвучила енергетичний прогноз на листопад 2018.
Раніше астрологи назвали знаки Зодіаку, яким найбільше пощастить у листопаді цього року.
Також РБК-LITE писав про те, що відомий екстрасенс розповів українкам, як залучити любов у своє життя.
Відео: РБК-Україна