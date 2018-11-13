ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

Будьте пильні: названі найбільш несумісні знаки Зодіаку

Lite » Гороскоп 13.11.2018 - 11:16
Будьте пильні: названі найбільш несумісні знаки Зодіаку
Колаж РБК-Україна

Фахівець в області екстрасенсорики розповів, хто не зможе ужитися один з одним

Фахівець в області парапсихології, психології і екстрасенсорики Сергій Ланґ назвав найбільш несумісні знаки Зодіаку.

Так, за словами експерта, швидше за все приречені на провал шість пар Знаків. А саме:

  • Лев і Скорпіон (дуже сильні особистості, які не будуть поступатися одне одному; у відносинах зазвичай ведеться постійна боротьба за лідерство, в якій немає переможця, при цьому вони ніколи не визнають своїх помилок);
  • Близнюки і Козеріг (другі досить спокійні і сімейні люди, а перші люблять гучні тусовки, тому їм буде просто нудно один з одним);
  • Терези і Рак (вони не досягнуть порозуміння, так як Рак буде перебувати в постійному стресі, а Ваги будуть виявляти сильні ревнощі);
  • Водолій і Риби (постійні скандали, претензії і вічні образи не дозволять цій парі створити тривалі стосунки);
  • Стрілець і Телець (завжди намагаються морально придушити свого партнера, тому їхній союз приречений, причому з'ясування відносин буде довгим);
  • Овен і Діва (ужитися ця пара не зможе через постійні конфлікти; навіть найсильніша любов не зможе врятувати ці відносини).

Крім того, несумісні два будь-які однакові знаки.

При цьому Ланг наголошує, що бувають і винятки, але дійсно є знаки Зодіаку, які є повною протилежністю один одному.

Нагадаємо, відома метафізик і парапсихолог Наталія Мілагра озвучила енергетичний прогноз на листопад 2018.

Раніше астрологи назвали знаки Зодіаку, яким найбільше пощастить у листопаді цього року.

Також РБК-LITE писав про те, що відомий екстрасенс розповів українкам, як залучити любов у своє життя.

Відео: РБК-Україна

Новини України гороскоп
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся