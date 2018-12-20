Шлюби і хвилюючі зустрічі: любовний гороскоп на 2019 рік

Ілюстративне зображення (Фото: pixabay.com/jplenio)

Які зміни в коханні чекають знаки зодіаку в 2019 році

Що ж обіцяє прийдешній рік для представникам різних зодіакальних знаків? Комусь він принесе хвилюючі зустрічі і міцний шлюбний союз, а декому не варто поспішати з серйозними відносинами.

Lite пропонує вашій увазі любовний гороскоп на новий, 2019 рік, для всіх знаків зодіаку.

Овни

Фото: pixabay.com

2019 рік обіцяє представникам цього знаку спокій і стабільність в особистому житті, адже Венера не буде чинити на Овнів відчутного впливу. Тому про різких змінах на любовному фронті зараз мова не йде.

Тим, хто хоче укласти шлюб або вступити в серозні відносини, в 2019 році не варто поспішати з рішеннями і перевірити свої почуття на міцність.

Тельці

Фото: pixabay.com

В 2019 році у Тельців намічається сприятливий результат в будь-яких любовних справах: якщо мова йде про шлюб, то саме час узаконити стосунки, якщо про симпатії – то зізнатися у почуттях, а якщо хтось зважився на розлучення, то такі представники знаку охолонуть і придумають. Особливо насиченою в любовному плані буде друга половина року. Зміцнення відносин і їх істотні поліпшення Тельцям гарантовані!

Близнюки

Фото: pixabay.com

Прийдешній рік готує для Близнюків безліч доленосних зустрічей та приємних знайомств, які можуть перерости в щось більше, ніж дружба, але з укладенням бака поспішати не варто – це краще зробити вже наступного року, адже у 2019 році Земляна Свиня не буде сприяти сприятливому офіційного союзу. Головне – зробити правильний вибір супутника.

Рак

Фото: pixabay.com

2019 рік для Рака стане спокійним і розміреним - ніяких любовних переживань, зате відмінні кар'єрні перспективи. Вплив Венери на будинок Раку перекриють інші зірки, тому яскравих і бурхливих любовних вражень у прийдешньому році представникам знака чекати не варто.

Лев

Фото: pixabay.com

Левам 2019 рік обіцяє зміни в кращу сторону. Положення Венери сприяє укладення шлюбного союзу і початку тривалих і міцних відносин особливо це стосується другої половини року. Тим представникам знака хто зважиться на обдуманий розлучення, зірки пророкують зустріч з хорошим партнером для міцного союзу.

Діва

Фото: pixabay.com

У першій половині 2019 року Дівам не варто чекати кардинальних змін на любовному поприщі, але у другій половині Венера стане сильніше впливати на цей знак і піднесе його представникам доленосні зустрічі. До речі, зезды говорять про те, що зі своїми потенційними другими половинками Діви вже знайомі, але зуміють подивитися на них іншими очима: друзі знайомі або навіть колеги по роботі постануть в іншому світлі. Але для успіху в любові представникам цього знаку слід буде пеесмотреть свої пріоритети і цінності.

Терези

Фото: pixabay.com

У Терезів у цьому році відкриються чудові перспективи. 2019 рік стане дуже успішним для створення шлюбу, навіть якщо мова йде про поспішне,. А союз стане гарним і міцним. Союз, укладений в 2019 році буде міцним і надійним. Зірки навіть видали ідеальне ім'я потенційно партнера для цього знака - воно повинно починатися на А. Терези більше не будуть піддані сумнівам і навіть якщо необачні вчинки зможуть обернуться прекрасною любовною історією.

Скорпіон

Фото: pixabay.com

В 2019 році Скорпіону варто звернути увагу на представників знаку Терези – вони урівноважать їх непросту вдачу. З іншими знаками в цьому році краще не експериментувати. Але і яскравих любовних пригод очікувати від прийдешнього року не треба – він буде спокійним у цьому плані.

Стрілець

Фото: pixabay.com

У майбутньому році Стрілець розсудливим і всі його любовні пригоди обернуться міцним шлюбом – тепер він готовий оцінити всі перечисти сімейного життя. Найбільш вдалим періодом для цього стануть літні місяці – тоді головувати буде Венера, а марс піде в її тінь. Саме на забезпечить сприятливий вплив на Стрільця всю другу половину року.

Козеріг

Фото: pixabay.com

Козерогам в 2019 році варто відійти від побудови кар'єри і звернути увагу на особисте життя. Прийдешній рік буде для них ідеальним для шлюбу і сім'ї. Сімейні представники знаку стануть більше цінувати домашній затишок, а вільні – задумаються над пошуком партнера для постійних відносин.

Водолій

Фото: pixabay.com

Для Водолія 2019 рік принесе хороші вести з любовного фронту, хоч недовірливі представники цього знака завжди сім разів відміряють перш ніж один раз відрізати. Шлюби, укладені в цей період, будуть довготривалими і міцними, і це переконає зазвичай песимістично налаштованих Водоліїв щодо стійкості союзів.

Риби

Фото: pixabay.com

Для Риб 2019 рік обіцяє позитивні зміни в любовному плані. Зірки натякають, що шукати постійного партнера варто в іншій країні, що може спричинити навіть переїзд. Стосунки, що вичерпали себе, відійдуть самі собою, а новий шлюбний союз буде стабільним і міцним.

Раніше ми писали, що чекає знаки зодіаку у 2019 році за східним гороскопом.

Крім того, з'явився астрологічний прогноз на грудень, який відкриє карти долі для всіх знаків зодіаку.