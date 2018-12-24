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Астролог назвала кращі дні для покупок і зустрічей на цьому тижні

Lite » Гороскоп 24.12.2018 - 14:31
Астролог назвала кращі дні для покупок і зустрічей на цьому тижні
Колаж РБК-Україна

Експерт Тетяна Борщ дала кілька рекомендацій

На цьому тижні дюна убуває і життя представників всіх знаків Зодіаку складеться в цілому непогано. Про це розповіла астролог Тетяна Борщ.

Однак, за її словами, понеділок (24 грудня) та вівторок (25 грудня) можуть виявитися суперечливими днями. Тому їх треба провести спокійно. Зате, каже фахівець, непогано пройдуть вечори цих днів.

Друга половина тижня буде неспокійною і метушливою. Але дуже гарні вечора суботи та неділі. Ці дні, зазначає астролог, а також період з 26 по 28 грудня - непоганий час для покупок, зустрічей і будь-яких косметичних маніпуляцій.

Раніше астролог Наталя Анісімова опублікувала поради, які допоможуть кожному не зробити помилок напередодні Нового року і спрямувати свої думки у правильне русло.

До речі, ми пропонуємо вашій увазі любовний гороскоп на новий, 2019 рік, для всіх знаків Зодіаку.

Нагадаємо, що нещодавно астрологи розповіли українцям про те, як привернути удачу і багатство в 2019 році.

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