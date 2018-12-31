Астролог назвала головну подію першого тижня 2019 року

Ілюстративне фото (pixabay.com)

Спеціаліст склала Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на перший тиждень січня

Головною подією першого тижня 2019 року стане затемнення, яке відбудеться в неділю, 6 січня, у знаці Козерога. Відомий астролог Тетяна Борщ розповіла, що саме несе це затемнення для різних знаків Зодіаку.

Так, Овни, каже фахівець, як і раніше можуть бути надзвичайно зайнятими. З'являться нові пропозиції, відмовитися від яких буде просто неможливо.

Тельці зберуться в поїздку, до якої необхідно віднестися максимально відповідально.

Ілюстративне фото (pixabay.com)

Близнюки займуться організаційною роботою. Протягом місяця у володарів цього знака реальні зустрічі з майбутніми спонсорами або з'явиться можливість додаткового заробітку. Разом з цим зірки рекомендують Близнюкам берегти здоров'я і гроші.

Раки зустрінуться зі старими друзями чи зможуть відновити стосунки з колишньою пасією.

Леви задумаються про нову роботу або про зміцнення позицій на колишньому місці. І цього разу зірки підуть їм назустріч.

Діви займуться новими проектами і зміцнять романтичні зв'язки. На горизонті - великі витрати, пов'язані з дітьми.

Терезам необхідно відпочити! А ще потрібно навести порядок у своєму оточенні.

Скорпіони на початку січня отримають підтримку старших родичів і зможуть відправитися в поїздку.

Ілюстративне фото (pixabay.com)

А Стрільці, за словами астролога, отримають пристойну суму. Однак власникам знака, як і Близнюкам, слід поберегти здоров'я.

Козероги проявлять себе цікаво і яскраво, як у справах робочих, так і в коханні. Адже затемнення дає представникам цього знаку простір для дій і силу для всього, чим вони займуться!

Водолії повинні берегти здоров'я в ці дні. Можливе значне зниження енергетики.

Ну а Риби зустрінуться зі старими друзями і непогано проведуть більшість січня! Крім того, налагодяться фінансові справи.

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