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Натуральное или рафинированное? Диетолог рассказала о выборе полезного масла

Lite » Еда 24.03.2019 - 08:52
Натуральное или рафинированное? Диетолог рассказала о выборе полезного масла
Иллюстративное фото (pexels.com)

Эксперт посоветовала, какое масло лучше употреблять в пищу

Огромный выбор растительного масла заставляет растеряться у магазинной полки или витрины виртуального магазина: какое лучше приобрести для салатов,  заправки блюд, запекания или жарки? Диетолог и эксперт по похудению Ольга Усенко уверяет, что стоит отдать в первую очередь, предпочтение нерафинированному маслу. В Instagram она дала рекомендации тем, кто хочет обогатить свой рацион без вреда для фигуры и с пользой для здоровья.

Эксперт пояснила разницу между натуральным и рафинированным маслом. По ее словам, последнее появилось на нашем столе лишь в ХХ веке, когда была изобретена технология их получения.

"Сейчас масла делают с использованием химического растворителя или маслобойни. Затем они часто очищаются, а иногда и химически изменяются (трансжиры)", - предостерегла диетолог.

Она отметила, что в масле содержатся незаменимые для организма жирные кислоты омега-6 и омега-3.

"Это означает, что они необходимы в рационе, организм не может их вырабатывать. На протяжении эволюции люди получали омега-3 и омега-6 в определенном соотношении. Несмотря на то, что это соотношение различалось в разных популяциях, в среднем оно составляет около 1:1. Но не так давно, это соотношение изменилось и может достигать 20:1", - рассказала эксперт.

Натуральное или рафинированное? Диетолог рассказала о выборе полезного масла

Иллюстративное фото (pexels.com)

Диетолог дала рекомендации по употреблению и выбору полезного для организма масла:

  • Предпочтение нужно отдавать маслам, которые получают путем дробления или прессования растений или семян, а не производимые с использованием химикатов;
  • Набор масел на вашей кухне должен быть разнообразный, чтоб не было перекосов;
  • Дневная норма 3 ст ложки (не гигантских) - 20-23 мл;
  • На кухне хорошо иметь 3 разных вариантов масла для добавления в блюда, по 1 ст. ложки в порцию еды 3 раза в день. Я могу посоветовать, чтоб это было: оливковое, кунжутное/тыквенное/подсолнечное (на выбор), льняное - каждого по 7 мл.

Оптимальным вариантом для салатов и каш является оливковое (extra virgin), кунжутное, тыквенное и льняное масло.

"Для жарки я бы не использовала никакого и лучше бы добавляла просто потом в готовое блюдо. Теорий про оливковое масло для жарки и про кокосовое масло для жарки много, но никто до конца не выяснил влияние на организм и какое масло точно подходит", - подчеркнула Ольга.

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