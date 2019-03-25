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Поможет оставаться молодыми: диетолог рассказала о важном микроэлементе в рационе

Lite » Еда 25.03.2019 - 14:29
Поможет оставаться молодыми: диетолог рассказала о важном микроэлементе в рационе
Иллюстративное фото (pexels.com)

Светлана Фус уверяет, что избежать заблевания крови можно благодаря рациону, богатому железом

Профессиональный диетолог Светлана Фус уверяет, что железо – жизненно важный микроэлемент, который способен уберечь организм от тяжелых недугов. Кроме того, он просто необходим для того, чтобы ощущать себя энергичными и полными сил. О том, в каких продуктах содержится железо и в каком колличестве их стоит употреблять в рацион эксперт рассказала на своей странице в Instagram.

Она подчеркнула, что недостаток этого микроэлемента чреват развитием достаточно распространенного заболевания – анемии или малокровия. Ему больше всего подвержены женщины и дети.

"Этот элемент в первую очередь помогает поддерживать в норме гемоглобин и количество эритроцитов. При низком уровне гемоглобина мы страдаем от кислородного голодания, так как процесс насыщения тканей кислородом проходит очень вяло", - пояснила специалист.

Поможет оставаться молодыми: диетолог рассказала о важном микроэлементе в рационе

Иллюстративное фото (pexels.com)

Эксперт рассказала, что колличество железа в организме напрямую связано с хорошим самочувствием и работоспособностью.

"Оно помогает детям расти здоровыми и сильными, а взрослым оставаться молодыми и энергичными. Болезненная бледность, ломкость ногтей, выпадение волос, вялость, сонливость, головокружение - типичный портрет обладателя анемии и дефицита железа", - описала она.

По ее словам, самая распространенная причина развития малокровия – это низкое содержание железа в меню и его плохое усвоение из-за неправильного рациона.

"Если анемия уже "в наличии", только с помощью правильного питания ее вылечить трудно. Восстановить возникший дефицит нужно препаратами железа. Их назначает врач индивидуально с учетом всех факторов (в т. ч. уровня гемоглобина и ферритина - белка, который соединен с железом, по нему судят о запасах железа в организме)", - предостерегла диетолог.

Поможет оставаться молодыми: диетолог рассказала о важном микроэлементе в рационе

Иллюстративное фото (pexels.com)

Чтобы избежать недуга Фус предложила разобрать в "сортах" железа, которое присутствует в различных продуктах питания.

"Продукты могут содержать железо в "гемовой" и "негемовой" формах. Первый вариант можно найти в продуктах животного происхождения (говядине, печени, птице, рыбе). Оно легко усваивается. А "негемовое" железо можно получить из растительной пищи - хлеба, гречки, гранатов, тыквы, зеленых овощей", - заявила она.

Специалист отметила, что важным показателем является то, , сколько организм усвоит железа. Так, из животных продуктов железо усваивается на 30%, из растительных -  1-10%.

Поможет оставаться молодыми: диетолог рассказала о важном микроэлементе в рационе

Иллюстративное фото (pexels.com)

"Именно по этой причине не рекомендуется вегетарианская диета - иногда она не содержит достаточного количества железа и через несколько лет полного отказа от мяса может развиться анемия!" - пояснила специалист.

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