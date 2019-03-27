ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Календар виборів
Результати опитувань по регіонах України
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Жир на талії і зайва вага: дієтолог розповіла про зв'язки стресу і схуднення

Lite » Їжа 27.03.2019 - 16:32
Жир на талії і зайва вага: дієтолог розповіла про зв'язки стресу і схуднення
Ілюстративне фото (pexels.com)

Експерт зазначила, що саме гормони грають ключову роль у наборі ваги при стресі

Хронічний стрес може привести не тільки до серйозних проблем зі здоров'ям, але і стрімкого набору ваги, а ось причина придбання зайвих кіло в доважок до депресії – це «справа рук» гормонів. Про це розповіла дієтолог Ольга Усенко, детально розписавши механізм дії стресу на людину в Instagram.

Так, експерт поділилася особистим досвідом. Вона зазначила, що через хронічний стрес у неї почало випадати волосся, зуби посипалися, пропали місячні і відновилися лише через майже півроку, а сон став неспокійним. І це далеко не всі наслідки, з якими зіткнулася дієтолог.

"А все через гормони. Механізм роботи гормонів у кожного з нас однаковий, так, зі своїми особливостями, але один механізм. Нагадаю, зараз я розповідаю про хронічний стрес. Короткі стресові ситуації і стрес під час тренувань не згубно впливають на нас і на організм. Під час стресу виробляється ряд гормонів: адреналін, норадреналін, кортизол, пролактин", - перерахувала вона.

За словами Ольги, ключову роль впливу на здоров'я при стресі відіграє все ж гормон кортизол. Він регулює баланс цукру, метаболізм глюкози та інсуліну. Але, при стресовому впливі, кількість гормону в крові збільшується і запускається процес придушення імунної системи і саме в цей момент всі "болячки" загострюються.

Жир на талії і зайва вага: дієтолог розповіла про зв'язки стресу і схуднення

Ілюстративне фото (pexels.com)

"Що відбувається, якщо кортизол перевищив свою норму?

  • Високий кров'яний тиск;
  • Зниження функції щитовидної залози;
  • Гіперглікемія Крихкість кісток;
  • Зниження імунітету;
  • Руйнування тканин".

Так, негативний вплив кортизолу також безпосередньо позначається на фігурі. Він сприяє появі жирових відкладень в області талії, як наслідок тяги до солодкої і жирної їжі.

"Організму подаються сигнали, що він повинен відкласти запаси для енергетичного резерву. Часто саме хронічний стрес і високий рівень кортизолу заважають скинути зайву вагу. І це є однією з причин набору ваги під час тривалого стресу", - пояснила дієтолог

Раніше професійний дієтолог Катя Медушкина рассказала як грамотно поєднати режим дня і харчування.

До речі, дієтолог Світлана Фус назвала життєво важливий мікроелемент для здоров'я і краси.

Не треба соромитися: як змусити себе нарешті піти в зал Щоб смачно і корисно: експерт розповіла, як вибирати магазинні соки
Вибори 2019 Вибори 2019: головні новини дня Рейтинги кандидатів
Новини України схудненнядієтолог
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся