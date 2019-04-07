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Контроль аппетита: диетолог рассказала, как отказаться от фаст-фуда

Lite » Еда 07.04.2019 - 08:52
Контроль аппетита: диетолог рассказала, как отказаться от фаст-фуда
Иллюстративное фото (pexels.com)

Светлана Фус пояснила, как можно избавиться от привычки кушать бургеры и картошку фри

Профессиональный диетолог Светлана Фус считает, что в современном мире, где многие увлечены фаст-фудом и энергетическими напитками, сложно перейти на здоровое питание, отказавшись от этих сомнительных гастрономических радостей. Но есть основные правила, которые помогут сделать этот процесс более легким. Ими эксперт поделилась на странице в Instagram.

Специалист отметила, что в здоровом меню должна преобладать растительная пища, источники полезного белка и различные крупы.

"Человеку, к сожалению, сложно построить здоровый образ питания и вычислить его количество и качество, в зависимости от объема физических нагрузок, пола и возраста. Единственный способ, позволяющий не только расстаться с лишним весом, но и сохранить полученный результат, - навсегда изменить свой стереотип питания и свои привычки", - пояснила диетолог.

Контроль аппетита: диетолог рассказала, как отказаться от фаст-фуда

Иллюстративное фото (pexels.com)

Она перечислила главные принципы правильного питания для контроля аппетита и отказа от фаст-фуда:

  • Регулярный прием пищи.
  • Употребление сложных углеводов. Они помогают стабилизировать уровень сахара в крови и уменьшают тягу к сладостям.
  • Использовать белок и клетчатку. Они дают ощущение сытости, что позволяет контролировать аппетит.

Ранее диетолог Альбина Комиссарова развеяла основные мифы о заменителях сахара.

К слову, профессиональный диетолог Светлана Фус перечислила последствия чрезмерного потребления сладостей.

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