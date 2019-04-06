Нет смысла: диетолог развенчала мифы о популярных сахарозаменителях

Иллюстративное фото (pexels.com)

Специалист рассказала, где может скрываться сахар

Профессиональный диетолог Алабина Комиссарова рассказала о скрытом сахаре в популярных сахарозаменителях и основных "подводных камнях" потреблениях этих продуктов для тех, кто хочет похудеть и правильно питаться. Об этом она написала на странице в Instagram.

Так, специалист предложила для начала разобраться, что же собой представляют заменители сахара. По словам Комиссаровой, это альтернативный вариант белого сахара для придания пище сладкого привкуса. Сахарозаменители делятся на калорийные и низкокалорийные, практически нулевые.

Низкокалорийные заменители (стевия, аспартам, неотам) хорошо помогают сократить калорийность рациона, но не способствуют формированию здорового пищевого поведения. Поэтому использовать их можно изредка и если очень нужно.

Иллюстративное фото (pexels.com)

"Что касается калорийных заменителей, в них практически нет смысла, потому что: это все равно добавленный сахар, и вы видите на упаковке надпись "без сахара" и не контролируете размер порции", - пояснила диетолог.

Также она перечислила разновидности сахара "спрятанные" под другим названием:

мед;

сироп агавы;

финиковый пекмез;

сироп топинамбура;

тростниковый сахар;

кокосовый сахар;

глюкозно-фруктозный сироп;

патока;

меласса;

виноградный сироп;

фруктоза/глюкоза/сахароза/мальтоза/сукроза/декстроза;

мальтодекстрин.

Иллюстративное фото (pexels.com)

"Хочу обратить внимание, что я не против всех заменителей, но я за осознанное потребление и понимание, что если что-то красиво называется, еще не значит, что оно лучше", - пояснила специалист.

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