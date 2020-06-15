Что есть в жару и от чего лучше отказаться: советы диетолога

Иллюстративное фото (pexels.com)

Эксперт рассказала, чем лучше питаться в жаркий период

Наступила жара, а вместе с ней и дилемма "что бы такого съесть, а то есть не хочется". Диетолог Виктория Кляуз рассказала на своей странице в Instagram, что есть в жару, чтобы хорошо себя чувствовать и быть здоровым, а от чего лучше в такую погоду воздержаться.



Эсперт отметила, что важно заботиться о водном балансе. А воду мы получаем не только с питьем, но и с пищей.

Включаем водянистые продукты:

помидоры, огурцы, болгарский перец на 90-95% состоят из воды

зеленые овощи - стебли сельдерея, листья салата особенно хороши! Кабачок и брокколи тоже относятся к этой категории, но лишь в сыром виде, а вот в приготовленном - жидкости в них в разы меньше

ягоды - клубника, малина, черешня Но в отличие от зелени, в своем составе содержат сахар

Иллюстративное фото (pexels.com)⠀

Блюда с высоким содержанием воды - супы и их вариации Плюс еще в том, что бульон/заготовки можно порционно замораживать и хранить 1-3 месяца, что облегчит кухонные хлопоты в жаркое время.

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От чего лучше отказаться:

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соленой еды и питья, чтобы не обострять чувство жажды Лайфхак: сок и цедра лимона уменьшают потребность в соли, а значит и летом лимон пригодится!

Иллюстративное фото (pexels.com)

копченой, обжаренной, жирной пищи - в жару сосуды расширяются, кровь течет медленно, становится гуще Поэтому усвоение и обмен веществ замедляются После "жирного" обеда вместе с сытостью появляется дискомфорт и тяжесть, иногда и сонливость А нужно чувствовать бодрость и прилив сил!

сладости - хоть печеньки, хоть сладкая газировка Порой сладости содержат еще и огромное количество низкокачественных жиров Получаем "два в одном" тяжелую пищу, которая провоцирует жажду

Иллюстративное фото (pexels.com)

Ранее диетолог Анна Орехова рассказала, как правильно заморозить продукты.

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Автор: Lite