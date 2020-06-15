Що їсти у спеку і від чого краще відмовитися: поради дієтолога

Ілюстративне фото (pexels.com)

Експерт розповіла, чим краще харчуватися в жаркий період

Настала спека, а разом з нею і дилема "що б такого з'їсти, а то їсти не хочеться". Дієтолог Вікторія Кляуз розповіла на своїй сторінці в Instagram, що їсти в спеку, щоб добре себе почувати і бути здоровим, а від чого краще в таку погоду утриматися.



Есперт зазначила, що важливо дбати про водний баланс. А воду ми отримуємо не тільки з питвом, але і з їжею.

Включаємо водянисті продукти:

помідори, огірки, болгарський перець на 90-95% складаються з води

зелені овочі - стебла селери, листя салату особливо гарні! Кабачок і брокколі теж належать до цієї категорії, але лише в сирому вигляді, а ось в приготованому - рідини у них в рази менше

ягоди - полуниця, малина, черешня Але на відміну від зелені, у своєму складі містять цукор

Ілюстративне фото (pexels.com)⠀

Страви з високим вмістом води - супи і їх варіації Плюс ще в тому, що бульйон/заготовки можна порційно заморожувати і зберігати 1-3 місяці, що полегшить кухонні клопоти в жаркий час.

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Від чого краще відмовитися:

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солоної їжі і пиття, щоб не загострювати відчуття спраги Лайфхак: сік і цедра лимона зменшують потребу в солі, а значить і влітку лимон знадобиться!

Ілюстративне фото (pexels.com)

копченої, обсмаженої, жирної їжі - в спеку судини розширюються, кров тече повільно, стає густішою Тому засвоєння та обмін речовин сповільнюються Після "жирного" обіду разом із ситістю з'являється дискомфорт і важкість, іноді і сонливість А треба відчувати бадьорість і прилив сил!

солодощі - хоч печеньки, хоч солодка газована вода Часом солодощі містять ще й величезну кількість низькоякісних жирів Отримуємо "два в одному" важку їжу, яка провокує спрагу

Ілюстративне фото (pexels.com)

Раніше дієтолог Анна Орєхова розповіла, як правильно заморозити продукти.

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Автор: Lite