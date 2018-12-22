Завтракай, как победительница: рецепт от Мисс Вселенная 2018 Катрионы Грэй

Фото: Яйца, запеченные с чоризо (cat-elle.com)

Вкусный и сытный завтрак от самой красивой девушки в мире

В своем личном блоге cat-elle.com победительница Мисс Вселенная 2018 Катриона Грэй делится не только фото для глянцевых журналов, она рассказывает о своих многочисленных хобби, и делится рецептами простых, но очень вкусных блюд.

"Запеченные яйца являются одним из моих любимых продуктов для завтрака. Чоризо придает этому варианту яичницы - тепло и вкус, идеальное сочетание для того, чтобы заменить обычные яйца…." - пишет в своем блоге Катриона.

Запеченные "Яйца чоризо" - уютный, теплый завтрак, чтобы начать свой день правильно.

Ингредиенты:

8 свежих яиц

4 нарезанные колбаски чоризо

1 белый лук, очищенный и нарезанный кубиками

2 зубчика чеснока

1/2 красного перца

1/2 желтого перца

1 банка осушенного нута

1 банка томатов

1/2 чайной ложки молотого тмина

2 чайных ложки свежего греческого йогурта

горсть свежей петрушки

оливковое масло

молотый перец

немного перца чили

хлеб (по желанию)

Фото: (cat-elle.com)

Как приготовить:

1. Разогреть духовку до 200С.

2. На горячей сковороде обжарить нарезанное чоризо (не нужно масла) около 5 минут - регулярно переворачивая - до готовности.

Фото: (cat-elle.com)

3. Тем временем разогрейте оливковое масло в большой кастрюле на среднем огне. Добавьте лук, чеснок и перец и дайте им потомиться в течение 5 минут, пока они не станут мягкими. Добавить тмин и перец по вкусу в кастрюлю, хорошо помешивая.

4. Добавьте консервированные помидоры и дайте смеси готовиться еще 5-10 минут или до тех пор, пока жидкость не испарится, добивайтесь густой консистенции. Посолите по вкусу.

5. Распределите всю смесь равномерно в 4 жаростойких формочки.

Фото: (cat-elle.com)

6. Сверху на смесь разбейте яйца (по два яйца в каждую формочку).

7. Распределите чоризо сверху блюда.

8. Поместите формочки в духовку и запекайте в течение 5-10 или пока яйца не будут приготовлены по вашему вкусу.

Яйцо с чоризо лучше подавать с греческим йогуртом, свежей петрушкой и перцем чили в качестве гарнира, и с хрустящим хлебом.

Фото: (cat-elle.com)

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Видео: РБК-Украина