Завтракай, как победительница: рецепт от Мисс Вселенная 2018 Катрионы Грэй

Вкусный и сытный завтрак от самой красивой девушки в мире
В своем личном блоге cat-elle.com победительница Мисс Вселенная 2018 Катриона Грэй делится не только фото для глянцевых журналов, она рассказывает о своих многочисленных хобби, и делится рецептами простых, но очень вкусных блюд.
"Запеченные яйца являются одним из моих любимых продуктов для завтрака. Чоризо придает этому варианту яичницы - тепло и вкус, идеальное сочетание для того, чтобы заменить обычные яйца…." - пишет в своем блоге Катриона.
Запеченные "Яйца чоризо" - уютный, теплый завтрак, чтобы начать свой день правильно.
Ингредиенты:
8 свежих яиц
4 нарезанные колбаски чоризо
1 белый лук, очищенный и нарезанный кубиками
2 зубчика чеснока
1/2 красного перца
1/2 желтого перца
1 банка осушенного нута
1 банка томатов
1/2 чайной ложки молотого тмина
2 чайных ложки свежего греческого йогурта
горсть свежей петрушки
оливковое масло
молотый перец
немного перца чили
хлеб (по желанию)
Фото: (cat-elle.com)
Как приготовить:
1. Разогреть духовку до 200С.
2. На горячей сковороде обжарить нарезанное чоризо (не нужно масла) около 5 минут - регулярно переворачивая - до готовности.
Фото: (cat-elle.com)
3. Тем временем разогрейте оливковое масло в большой кастрюле на среднем огне. Добавьте лук, чеснок и перец и дайте им потомиться в течение 5 минут, пока они не станут мягкими. Добавить тмин и перец по вкусу в кастрюлю, хорошо помешивая.
4. Добавьте консервированные помидоры и дайте смеси готовиться еще 5-10 минут или до тех пор, пока жидкость не испарится, добивайтесь густой консистенции. Посолите по вкусу.
5. Распределите всю смесь равномерно в 4 жаростойких формочки.
Фото: (cat-elle.com)
6. Сверху на смесь разбейте яйца (по два яйца в каждую формочку).
7. Распределите чоризо сверху блюда.
8. Поместите формочки в духовку и запекайте в течение 5-10 или пока яйца не будут приготовлены по вашему вкусу.
Яйцо с чоризо лучше подавать с греческим йогуртом, свежей петрушкой и перцем чили в качестве гарнира, и с хрустящим хлебом.
Фото: (cat-elle.com)
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Видео: РБК-Украина