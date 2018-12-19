"Очень по-новогоднему": сочный мясной рулет с ягодами

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Попробуйте приготовить оригинальное мясное блюдо, которое впечатлит ваших гостей

Новогодний стол по украинской традиции должен быть щедрым и сытным. Евгений Клопотенко, известный украинский шеф-повар поделился рецептом мясного рулета, который может стать коронным блюдом на празднике.

"Сочный рулет из телятины, с розмариновым оттенком и кисло-сладкими ягодами. Очень празднично. Очень по-новогоднему. Очень просто. Кизил можете заменить на вишню — будет отлично", - посоветовал кулинар.

Мясной рулет с ягодами

Фото: Мясной рулет с ягодами (фотография предоставлена пресс-службой Евгения Клопотенко)

Ингредиенты:

Говядина (ошеек) – 600 г

Веточка укропа – 2 шт.

Зубчик чеснока – 3 шт.

Ягоды Кизила – 150 г

Оливковое масло – 1 ст. л.

Соль, перец – по вкусу

Для приготовления вам потребуется:

1. Ошеек зачищаем от пленок, разрезаем таким образом, чтобы он имел плоскую форму, и отбиваем.

2. Веточки розмарина продеваем через мясо, равномерно распределяем по куску мяса чеснок, пропущенный через давилку, солим и перчим.

3. Добавляем сверху кизил, давленный руками и лепестки бархатцев, сворачиваем мясо в рулет и скрепляем кулинарной нитью или зубочистками.

4. Поливаем рулет сверху оливковым маслом и отправляем в духовку, разогретую до 180 градусов на 20-25 минут. Важно не пересушить мясо, внутри рулет должен оставаться сочным и розовым.

5. Такой мясной рулет идеально подавать с вишневым соусом или острым соусом чили. А на гарнир приготовьте картофельное пюре или запеченные овощи.

Напомним, что недавно Евгений Клопотенко рассказал, что может быть легким, вкусным и быстрым решением для праздника. Например, таким решением может стать салат с грушей и запеченной курицей.

Также мы уже писали о том, что приготовить на новогодний ужин и как на это потратить минимум времени. Несколько экстремально быстрых, и таких же вкусных рецептов опубликовал шеф-повар Евгений Клопотенков своем блоге в Instagram.

Кроме того, мы упоминали, что украинский диетолог перечислила пункты, кторые нужно соблюдать за новогодним столом, чтобы праздники прошли в хорошем самочуствии и настроении.

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