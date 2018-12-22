Снідай, як переможниця: рецепт від Міс Всесвіт 2018 Катріони Грей

Смачний і ситний сніданок від самої красивої дівчини в світі
У своєму особистому блозі cat-elle.com переможниця Міс Всесвіт 2018 Катріона Грей ділиться не тільки фото для глянцевих журналів, вона розповідає про свої численні хобі, і ділиться рецептами простих, але дуже смачних страв.
"Запечені яйця є одним з моїх улюблених продуктів для сніданку. Чорізо надає цьому варіанту яєчні - тепло і смак, ідеальне поєднання для того, щоб замінити звичайні яйця...." - пише у своєму блозі Катріона.
Запечені "Яйця чорізо" - затишний, теплий сніданок, щоб почати свій день правильно.
Склад:
8 свіжих яєць
4 нарізані ковбаски чорізо
1 білий лук, очищений і нарізаний кубиками
2 зубчики часнику
1/2 червоного перцю
1/2 жовтого перцю
1 банку осушеного нуту
1 банка томатів
1/2 чайної ложки меленого кмину
2 чайних ложки свіжого грецького йогурту
жменю свіжої петрушки
оливкова олія
мелений перець
трохи перцю чилі
хліб (за бажанням)
Фото: (cat-elle.com)
Як приготувати:
1. Розігріти духовку до 200С.
2. На гарячій сковороді обсмажити нарізане чорізо (не потрібно масла) близько 5 хвилин - регулярно перевертаючи, до готовності.
Фото: (cat-elle.com)
3. Тим часом розігрійте оливкову олію у великій каструлі на середньому вогні. Додайте цибулю, часник і перець і дайте їм потомитися 5 хвилин, поки вони не стануть м'якими. Додати кмин і перець за смаком в каструлю, добре помішуючи.
4. Додайте консервовані помідори і дайте суміші готуватися ще 5-10 хвилин або до тих пір, поки рідина не випарується, допоможіть густої консистенції. Посоліть за смаком.
5. Розподіліть всю суміш рівномірно в 4 жаростійких формочки.
Фото: (cat-elle.com)
6. Зверху на суміш розбийте яйця (по два яйця в кожну формочку).
7. Розподіліть чорізо зверху страви.
8. Поставте формочки в духовку і запікайте протягом 5-10 або поки яйця не будуть приготовані за вашим смаком.
Яйце з чорізо краще подавати з грецьким йогуртом, свіжої петрушкою і перцем чилі в якості гарніру, і з хрустким хлібом.
Фото: (cat-elle.com)
Читайте також, як зробити прості і дуже смачні закуски до новорічного столу, не використовуючи великий бюджет. Оригінальні страви здивують ваших гостей, і не сильно вдарять по гаманцю.
Радимо також приготувати легкий новорічний салат з куркою і грушею.
Якщо хочете страву ситніше, рекомендуємо м'ясний рулет з ягодами, який може стати коронним блюдом на Новий рік.
Відео: РБК-Україна