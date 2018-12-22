Снідай, як переможниця: рецепт від Міс Всесвіт 2018 Катріони Грей

Фото: Яйця, запечені з чорізо (cat-elle.com)

Смачний і ситний сніданок від самої красивої дівчини в світі

У своєму особистому блозі cat-elle.com переможниця Міс Всесвіт 2018 Катріона Грей ділиться не тільки фото для глянцевих журналів, вона розповідає про свої численні хобі, і ділиться рецептами простих, але дуже смачних страв.

"Запечені яйця є одним з моїх улюблених продуктів для сніданку. Чорізо надає цьому варіанту яєчні - тепло і смак, ідеальне поєднання для того, щоб замінити звичайні яйця...." - пише у своєму блозі Катріона.

Запечені "Яйця чорізо" - затишний, теплий сніданок, щоб почати свій день правильно.

Склад:

8 свіжих яєць

4 нарізані ковбаски чорізо

1 білий лук, очищений і нарізаний кубиками

2 зубчики часнику

1/2 червоного перцю

1/2 жовтого перцю

1 банку осушеного нуту

1 банка томатів

1/2 чайної ложки меленого кмину

2 чайних ложки свіжого грецького йогурту

жменю свіжої петрушки

оливкова олія

мелений перець

трохи перцю чилі

хліб (за бажанням)

Фото: (cat-elle.com)

Як приготувати:

1. Розігріти духовку до 200С.

2. На гарячій сковороді обсмажити нарізане чорізо (не потрібно масла) близько 5 хвилин - регулярно перевертаючи, до готовності.

Фото: (cat-elle.com)

3. Тим часом розігрійте оливкову олію у великій каструлі на середньому вогні. Додайте цибулю, часник і перець і дайте їм потомитися 5 хвилин, поки вони не стануть м'якими. Додати кмин і перець за смаком в каструлю, добре помішуючи.

4. Додайте консервовані помідори і дайте суміші готуватися ще 5-10 хвилин або до тих пір, поки рідина не випарується, допоможіть густої консистенції. Посоліть за смаком.

5. Розподіліть всю суміш рівномірно в 4 жаростійких формочки.

Фото: (cat-elle.com)

6. Зверху на суміш розбийте яйця (по два яйця в кожну формочку).

7. Розподіліть чорізо зверху страви.

8. Поставте формочки в духовку і запікайте протягом 5-10 або поки яйця не будуть приготовані за вашим смаком.

Яйце з чорізо краще подавати з грецьким йогуртом, свіжої петрушкою і перцем чилі в якості гарніру, і з хрустким хлібом.

Фото: (cat-elle.com)

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Відео: РБК-Україна