Невозможно вкусно: новогодний салат с курицей и грушей

Новые идеи для праздничного ужина станут спасением в новогодний "дедлайн"
"Оливье надоело, шуба надоела, запеченная курица надоела, пюре тоже. Что тогда готовить на Новый год? Не волнуйтесь, существует миллион рецептов, которые сделают ваш праздник невозможно вкусным", - утверждает шеф-повар Евгений Клопотенко.
Например, легким и быстрым решением для праздника может стать салат с грушей и запеченной курицей.
"Нежная курица, сочная груша, остро-сладкая заправка. Потрясающе", - искушает гурманов Евгений.
Фото: Салат с грушей и запеченой курицей (фотография предоставлена пресс-службой Евгения Клопотенко)
Для приготовления салата вам понадобится:
Курица (филе) – 200 г
Груша – 1 шт.
Пекинская капуста – 200 г
Томаты черри – 8 шт.
Панировочные сухари (крупные) – 1 ст. л.
Оливковое масло – 2 ст.л.
Горчица (французская с зернами) – 1 ч. л.
Мед – ½ ч. л.
Семена черного кунжута
Соль, перец – по вкусу.
Как приготовить салат с курицей и грушей:
1. Духовку разогреваем до 180 градусов. Куриное филе режем вдоль на 2 части, солим, перчим, сбрызгиваем оливковым маслом и запекаем до готовности в духовку в течение 15-20 минут. Даем остыть и режем небольшими кусочками.
2. В салатник рвем капустные листья, добавляем томаты, порезанные пополам, кусочки курицы и порезанную грушу.
3. Готовим соус – смешиваем оливковое масло, горчицу, мед, щепотку соли и перца. Заправляем салат и добавляем семена кунжута и панировочные сухари, перемешиваем.
Это несложное, но невероятно вкусное блюдо, может стать изюминкой праздничного стола.
Также мы уже писали о том, что приготовить на новогодний ужин и как на это потратить минимум времени. Несколько экстремально быстрых, и таких же вкусных рецептов опубликовал шеф-повар Евгений Клопотенков своем блоге в Instagram.
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Напомним, включение некоторых продуктов питания в в зимний рацион поможет сохранить здоровье и хорошее самочувствие.
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