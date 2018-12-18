Невозможно вкусно: новогодний салат с курицей и грушей

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Новые идеи для праздничного ужина станут спасением в новогодний "дедлайн"

"Оливье надоело, шуба надоела, запеченная курица надоела, пюре тоже. Что тогда готовить на Новый год? Не волнуйтесь, существует миллион рецептов, которые сделают ваш праздник невозможно вкусным", - утверждает шеф-повар Евгений Клопотенко.

Например, легким и быстрым решением для праздника может стать салат с грушей и запеченной курицей.

"Нежная курица, сочная груша, остро-сладкая заправка. Потрясающе", - искушает гурманов Евгений.

Фото: Салат с грушей и запеченой курицей (фотография предоставлена пресс-службой Евгения Клопотенко)

Для приготовления салата вам понадобится:

Курица (филе) – 200 г

Груша – 1 шт.

Пекинская капуста – 200 г

Томаты черри – 8 шт.

Панировочные сухари (крупные) – 1 ст. л.

Оливковое масло – 2 ст.л.

Горчица (французская с зернами) – 1 ч. л.

Мед – ½ ч. л.

Семена черного кунжута

Соль, перец – по вкусу.

Как приготовить салат с курицей и грушей:

1. Духовку разогреваем до 180 градусов. Куриное филе режем вдоль на 2 части, солим, перчим, сбрызгиваем оливковым маслом и запекаем до готовности в духовку в течение 15-20 минут. Даем остыть и режем небольшими кусочками.

2. В салатник рвем капустные листья, добавляем томаты, порезанные пополам, кусочки курицы и порезанную грушу.

3. Готовим соус – смешиваем оливковое масло, горчицу, мед, щепотку соли и перца. Заправляем салат и добавляем семена кунжута и панировочные сухари, перемешиваем.

Это несложное, но невероятно вкусное блюдо, может стать изюминкой праздничного стола.

Также мы уже писали о том, что приготовить на новогодний ужин и как на это потратить минимум времени. Несколько экстремально быстрых, и таких же вкусных рецептов опубликовал шеф-повар Евгений Клопотенков своем блоге в Instagram.

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Напомним, включение некоторых продуктов питания в в зимний рацион поможет сохранить здоровье и хорошее самочувствие.

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