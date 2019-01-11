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Сніданок без проблем: галета з зеленою цибулею і сирним сиром

Lite » Їжа 11.01.2019 - 07:42
Сніданок без проблем: галета з зеленою цибулею і сирним сиром
Фото: галета з зеленою цибулею і сирним сиром (instagram.com/inn5775)

Ситна начинка і смачне тісто сподобається тим, хто звик снідати з апетитом

Якщо ви хочете побалувати з ранку себе і своїх близьких чимось ситним і незвичайним, а не готувати стандартні набридлі бутерброди і яєчню, то вам напевно сподобається рецепт галета з зеленою цибулею, сиром і яйцем. Його рецептом в Instagram поділилася фуд-блогер під ім'ям inn5775.

Склад:

Для тіста:

  • масло – 100 г
  • борошно – 200 г
  • холодна вода – 4-5 ст. л.
  • сіль за смаком

Для начинки:

  • зелена цибуля – пучок
  • яйця - 4 шт.
  • сир – 100 г.
  • масло – 50 г
  • молоко або жовток для змащування
  • Кунжут для посипання

Спосіб приготування:

  1. З'єднати вершкове масло з морозилки, борошно і сіль. Всі інгредієнти подрібнити до стану крихти в блендері. Додати холодну воду і замісити тісто. Поставити в холодильник на 30 хв.
  2. Три яйця зварити, цибулю дрібно нарізати. Вершкове масло розтопити і полити їм цибулю, посолити. Варені яйця подрібнити, з'єднати з цибулею, покришити сир і вбити сире яйце, що лишилося.
  3. Тісто розкачати. Викласти начинку, акуратно загорнути краї, змастити молоком або жовтком, посипати кунжутом.
  4. Випікати галет 40 хв при 180°С. Подавати до столу холодним або теплим. Буде однаково смачно!

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