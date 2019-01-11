Сніданок без проблем: галета з зеленою цибулею і сирним сиром

Фото: галета з зеленою цибулею і сирним сиром (instagram.com/inn5775)

Ситна начинка і смачне тісто сподобається тим, хто звик снідати з апетитом

Якщо ви хочете побалувати з ранку себе і своїх близьких чимось ситним і незвичайним, а не готувати стандартні набридлі бутерброди і яєчню, то вам напевно сподобається рецепт галета з зеленою цибулею, сиром і яйцем. Його рецептом в Instagram поділилася фуд-блогер під ім'ям inn5775.

Склад:

Для тіста:

масло – 100 г

борошно – 200 г

холодна вода – 4-5 ст. л.

сіль за смаком

Для начинки:

зелена цибуля – пучок

яйця - 4 шт.

сир – 100 г.

масло – 50 г

молоко або жовток для змащування

Кунжут для посипання

Спосіб приготування:

З'єднати вершкове масло з морозилки, борошно і сіль. Всі інгредієнти подрібнити до стану крихти в блендері. Додати холодну воду і замісити тісто. Поставити в холодильник на 30 хв. Три яйця зварити, цибулю дрібно нарізати. Вершкове масло розтопити і полити їм цибулю, посолити. Варені яйця подрібнити, з'єднати з цибулею, покришити сир і вбити сире яйце, що лишилося. Тісто розкачати. Викласти начинку, акуратно загорнути краї, змастити молоком або жовтком, посипати кунжутом. Випікати галет 40 хв при 180°С. Подавати до столу холодним або теплим. Буде однаково смачно!

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