Сніданок без проблем: галета з зеленою цибулею і сирним сиром
Фото: галета з зеленою цибулею і сирним сиром (instagram.com/inn5775)
Ситна начинка і смачне тісто сподобається тим, хто звик снідати з апетитом
Якщо ви хочете побалувати з ранку себе і своїх близьких чимось ситним і незвичайним, а не готувати стандартні набридлі бутерброди і яєчню, то вам напевно сподобається рецепт галета з зеленою цибулею, сиром і яйцем. Його рецептом в Instagram поділилася фуд-блогер під ім'ям inn5775.
Склад:
Для тіста:
- масло – 100 г
- борошно – 200 г
- холодна вода – 4-5 ст. л.
- сіль за смаком
Для начинки:
- зелена цибуля – пучок
- яйця - 4 шт.
- сир – 100 г.
- масло – 50 г
- молоко або жовток для змащування
- Кунжут для посипання
Спосіб приготування:
- З'єднати вершкове масло з морозилки, борошно і сіль. Всі інгредієнти подрібнити до стану крихти в блендері. Додати холодну воду і замісити тісто. Поставити в холодильник на 30 хв.
- Три яйця зварити, цибулю дрібно нарізати. Вершкове масло розтопити і полити їм цибулю, посолити. Варені яйця подрібнити, з'єднати з цибулею, покришити сир і вбити сире яйце, що лишилося.
- Тісто розкачати. Викласти начинку, акуратно загорнути краї, змастити молоком або жовтком, посипати кунжутом.
- Випікати галет 40 хв при 180°С. Подавати до столу холодним або теплим. Буде однаково смачно!
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