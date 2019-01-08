Завтрак на отлично: легкий овсяно-кокосовый торт на сковороде

Фото: овсяно-кокосовый торт на сковороде (instagram.com/sugarfree_on)

На приготовление этого десерта уйдет совсем мало времени, зато его вкус порадует вас

Что может быть лучше вкусного завтрака на скорую руку? Настоящей находкой для тех, кто любит сладкое, но не желает стоять подолгу у плиты станет освяно-кокосовый блинный торт на сковороде. Его рецептом поделилась фуд-блогер sugarfree_on на странице в Instagram.

Ингредиенты:

мелкие овсяные хлопья – 50 г

овсяная мука – 60 г

разрыхлитель (можно без него)- 5 г

большое яйцо – 1 шт

творога – 100 г

пюре из кураги (или пюре из других сухофруктов) – 50 г

кокосовая стружка – 15 г

вода – 210 г

Способ приготовления:

Смешать сухие ингредиенты, добавить жидкие и замесить тесто. Дать постоять 15-20 минут. Массу разделить на две части и пожарить на сковороде два больших блина. Лучше это делать на медленном огне под крышкой, чуть смазав сковороду кокосовым маслом. Как только одна сторона блина зарумянится, перевернуть и жарить до готовности.⠀ Для крема соединить греческий йогурт, пюре из кураги и кокосовую стружку. Смазать блины кремом, украсить по желанию. Убрать в холодильник на пару часов.

Фото: овсяно-кокосовый торт на сковороде (instagram.com/sugarfree_on)

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