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Сніданок на відмінно: легкий вівсяно-кокосовий торт на сковороді

Lite » Їжа 08.01.2019 - 07:47
Сніданок на відмінно: легкий вівсяно-кокосовий торт на сковороді
Фото: вівсяно-кокосовий торт на сковороді (instagram.com/sugarfree_on)

На приготування цього десерту піде зовсім мало часу, зате його смак порадує вас

Що може бути краще смачного сніданку на швидку руку? Справжньою знахідкою для тих, хто любить солодке, але не бажає стояти довго біля плити стане освяно-кокосовий млинцевий торт на сковороді. Його рецептом поділилася фуд-блогер sugarfree_on на сторінці в Instagram.

Склад:

  • дрібні вівсяні пластівці – 50 г
  • вівсяне борошно – 60 г
  • розпушувач (можна без нього) - 5 г
  • велике яйце – 1 шт.
  • сиру – 100 г
  • пюре з кураги (або пюре з інших сухофруктів) – 50 г
  • кокосова стружка – 15 г
  • вода – 210 г

Спосіб приготування:

  1. Змішати сухі інгредієнти, додати рідкі і замісити тісто. Дати постояти 15-20 хвилин.
  2. Масу розділити на дві частини і посмажити на сковороді два великих млинця. Краще це робити на повільному вогні під кришкою, трохи змастивши сковороду кокосовим маслом. Як тільки одна сторона млинця зарум'яниться, перевернути і смажити до готовності.⠀
  3. Для крему з'єднати грецький йогурт, пюре з кураги і кокосову стружку. Змастити млинці кремом, прикрасити за бажанням. Прибрати в холодильник на пару годин.

Сніданок на відмінно: легкий вівсяно-кокосовий торт на сковороді

Фото: вівсяно-кокосовий торт на сковороді (instagram.com/sugarfree_on)

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