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Сама нежность: рецепт тающего во рту мангомису

Lite » Еда 07.01.2019 - 19:02
Сама нежность: рецепт тающего во рту мангомису
Фото: мангомису (instagram.com/maridol777)

Это блюдо наверняка понравится любителям тирамису и подобных десертов

Тирамису – всем хорошо знакомый и многоими любимый нежный десерт, но у него есть немало не менее оригинальных вариаций. Одна из них – тающий мангомису, который поражает игрой вкусов. Его рецептом поделилась фуд-блогер Марина Долбус, опубликовав на страничке в Instagram.

Ингредиенты:

  • манго – 3 шт.
  • маскарпоне – 250 г
  • сливки 33% - 300 мл
  • сахарная пудра – 3-4 ст.л.
  • апельсиновый сок – 1 стакан
  • готовое печенье савоярди – 250 г

Способ приготовления:
1. Застелить низ 20-сантиметровой разъемной формы бумагой для выпечки.
2. Приготовить крем. Взбить сливки, добавить сахарную пудру, маскарпоне, и взбивать на высокой скорости до полного соединения ингредиентов.
3. Влить апельсиновый сок в емкость. Окунуть в сок одной стороной савоярди и выложить низ формы печеньем в один слой. Распределить на савоярди треть крема. Сверху выложить треть порции манго, нарезанного ломтиками. Повторить процесс еще раз. Верх мангомису смазать кремом, украсить оставшимся манго. Накрыть торт и охладить в течение 2 ч или оставить до застывания.
4. Аккуратно удалить боковые стороны формы и украсить десерт разложенными ломтиками манго.

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