Запеканка из цветной капусты с икрой рыбы: превосходный ужин

Фото: (pixabay.com)

Необычные, но гармоничные сочетания

Известная украинская диетолог Светлана Фус поделилась вкусным и полезным рецептом запеканки из цветной капусты с икрой рыбы. Соответствующий пост опубликован в Facebook.

"Иногда случайные и странные на первый взгляд сочетания оказываются весьма интересными и гармоничными. Это блюдо - на любителя. Вкусно и в горячем и в холодным виде. Особенно, если подать его со сметаной и мелко нарезанной зеленью укропа", - отметила диетолог.

Фото: (facebook.com/svetlanafus)

Запеканка из цветной капусты с икрой рыбы, ингредиенты:

икра любой рыбы свежая или замороженная - 150 г

цветная капуста - 500 г

сметана - 150 г

яйцо куриное - 1 шт.

сыр моцарелла - 50 г

сыр твердых сортов для посыпки - 50 г

молотый мускатный орех - на кончике ножа

сливочное масло - для смазывания формы

соль, свежемолотый черный перец - по вкусу

Запеканка из цветной капусты с икрой рыбы, способ приготовления:

Капусту разобрать на соцветия. Отварить в подсоленной воде до готовности или приготовить на пару. Взбить венчиком сметану, яйцо, соль, перец, мускатный орех, добавить натертый на мелкой терке сыр моцарелла, икру, все перемешать. Форму смазать маслом, выложить небольшие соцветия капусты, залить сметанно-икорной заправкой, посыпать сверху тертым твердым сыром. Закрыть форму фольгой и выпекать при 170-180 С около 30 минут. Снять фольгу и готовить еще 10 мин. Подавать запеканку теплой.

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Видео: РБК-Украина