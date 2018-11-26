Запеканка из цветной капусты с икрой рыбы: превосходный ужин
Фото: (pixabay.com)
Необычные, но гармоничные сочетания
Известная украинская диетолог Светлана Фус поделилась вкусным и полезным рецептом запеканки из цветной капусты с икрой рыбы. Соответствующий пост опубликован в Facebook.
"Иногда случайные и странные на первый взгляд сочетания оказываются весьма интересными и гармоничными. Это блюдо - на любителя. Вкусно и в горячем и в холодным виде. Особенно, если подать его со сметаной и мелко нарезанной зеленью укропа", - отметила диетолог.
Фото: (facebook.com/svetlanafus)
Запеканка из цветной капусты с икрой рыбы, ингредиенты:
- икра любой рыбы свежая или замороженная - 150 г
- цветная капуста - 500 г
- сметана - 150 г
- яйцо куриное - 1 шт.
- сыр моцарелла - 50 г
- сыр твердых сортов для посыпки - 50 г
- молотый мускатный орех - на кончике ножа
- сливочное масло - для смазывания формы
- соль, свежемолотый черный перец - по вкусу
Запеканка из цветной капусты с икрой рыбы, способ приготовления:
- Капусту разобрать на соцветия. Отварить в подсоленной воде до готовности или приготовить на пару.
- Взбить венчиком сметану, яйцо, соль, перец, мускатный орех, добавить натертый на мелкой терке сыр моцарелла, икру, все перемешать.
- Форму смазать маслом, выложить небольшие соцветия капусты, залить сметанно-икорной заправкой, посыпать сверху тертым твердым сыром. Закрыть форму фольгой и выпекать при 170-180 С около 30 минут.
- Снять фольгу и готовить еще 10 мин. Подавать запеканку теплой.
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Видео: РБК-Украина