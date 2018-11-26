Запіканка з кольорової капусти з ікрою риби: чудова вечеря
Фото: (pixabay.com)
Незвичайні, але гармонійні поєднання
Відома українська дієтолог Світлана Фус поділилася смачним і корисним рецептом запіканки з цвітної капусти з ікрою риби. Відповідний пост опублікований в Facebook.
"Іноді випадкові і дивні на перший погляд поєднання виявляються досить цікавими і гармонійними. Це блюдо - на любителя. Смачно і в гарячому, і в холодному вигляді. Особливо, якщо подати його зі сметаною і дрібно нарізаною зеленню кропу", - зазначила дієтолог.
Фото: (facebook.com/svetlanafus)
Запіканка з кольорової капусти з ікрою риби, інгредієнти:
- ікра будь-якої риби свіжа або заморожена - 150 г
- цвітна капуста - 500 г
- сметана - 150 г
- яйце куряче - 1 шт
- сир моцарелла - 50 г
- сир твердих сортів для посипання - 50 г
- мелений мускатний горіх - на кінчику ножа
- масло - для змазування форми
- сіль, мелений чорний перець - за смаком
Запіканка з кольорової капусти з ікрою риби, спосіб приготування:
- Капусту розібрати на суцвіття. Відварити в підсоленій воді до готовності або приготувати на пару.
- Збити вінчиком сметану, яйце, сіль, перець, мускатний горіх, додати натертий на дрібній тертці сир моцарелла, ікру, все перемішати.
- Форму змастити маслом, викласти невеликі суцвіття капусти, залити сметанно-ікорною заправкою, посипати зверху тертим твердим сиром. Закрити форму фольгою і випікати при 170-180 близько 30 хвилин.
- Зняти фольгу і готувати ще 10 хв. Подавати запіканку теплою.
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Відео: РБК-Україна