Запіканка з кольорової капусти з ікрою риби: чудова вечеря

Фото: (pixabay.com)

Незвичайні, але гармонійні поєднання

Відома українська дієтолог Світлана Фус поділилася смачним і корисним рецептом запіканки з цвітної капусти з ікрою риби. Відповідний пост опублікований в Facebook.

"Іноді випадкові і дивні на перший погляд поєднання виявляються досить цікавими і гармонійними. Це блюдо - на любителя. Смачно і в гарячому, і в холодному вигляді. Особливо, якщо подати його зі сметаною і дрібно нарізаною зеленню кропу", - зазначила дієтолог.

Фото: (facebook.com/svetlanafus)

Запіканка з кольорової капусти з ікрою риби, інгредієнти:

ікра будь-якої риби свіжа або заморожена - 150 г

цвітна капуста - 500 г

сметана - 150 г

яйце куряче - 1 шт

сир моцарелла - 50 г

сир твердих сортів для посипання - 50 г

мелений мускатний горіх - на кінчику ножа

масло - для змазування форми

сіль, мелений чорний перець - за смаком

Запіканка з кольорової капусти з ікрою риби, спосіб приготування:

Капусту розібрати на суцвіття. Відварити в підсоленій воді до готовності або приготувати на пару. Збити вінчиком сметану, яйце, сіль, перець, мускатний горіх, додати натертий на дрібній тертці сир моцарелла, ікру, все перемішати. Форму змастити маслом, викласти невеликі суцвіття капусти, залити сметанно-ікорною заправкою, посипати зверху тертим твердим сиром. Закрити форму фольгою і випікати при 170-180 близько 30 хвилин. Зняти фольгу і готувати ще 10 хв. Подавати запіканку теплою.

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Відео: РБК-Україна