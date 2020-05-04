Чем заменить коровье молоко: диетолог рассказала о полезной альтернативе

Иллюстративное фото (pexels.com)

Эксперт перечислила плюсы козьего молока

Многие до сих пор считают, что молоко самый полезный продукт. Однако с годами у человека все меньше ферментов для его переваривания, что вызывает непереносимость белка коровьего молока. Нутрициолог-диетолог Анна Елькина, которая ранее рассказала, как победить вечерний голод и тягу к сладкому, поделилась на своей странице в Instagram плюсами полезной альтернативы - козьего молока.

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Эксперт подробно рассказала, почему оно полезно.

В нем нет β-казеина А1 и отличие в аминокислотном составе, поэтому, оно реже вызывает аллергию. Однако, при тотальной непереносимости белка молока и оно под запретом.

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В нем содержится большее количество кальция и фосфора, витаминов В, В2, B6, С и витамина А.

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Жиры из козьего молока быстрее и легче усваиваются, не вызывая вздутия и тяжести.



Иллюстративное фото (pexels.com)⠀

Низкое содержание молочного сахара. Значит, данный продукт не провоцирует отложение жировой ткани и не нарушает углеводный обмен. Люди, страдающие непереносимостью лактозы, могут употреблять его спокойно, без вздутия и дискомфорта

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Если поговорить о здоровье, то его используют при обострении язвы желудка или двенадцатиперстной кишки, для детского питания и при заболеваниях щитовидной железы.

Иллюстративное фото (pexels.com)

Напомним, диетолог Наталья Макиенко познакомила с азами правильной сочетаемости продуктов.