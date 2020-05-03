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Идеальная сочетаемость продуктов: диетолог указала на важные нюансы

Lite » Еда 03.05.2020 - 08:37
Идеальная сочетаемость продуктов: диетолог указала на важные нюансы
Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Эксперт озвучила основы сочетаемости продуктов

Неверное сочетание продуктов – путь к неправильному усвоению питательных веществ и нарушению работы ЖКТ, утверждает диетолог Наталья Макиенко, которая ранее указала на главные ошибки питания на карантине, познакомила в Instagram с азами сочетаемости продуктов.

Еда проходит путь от попадания в ротовую полость до выхода из кишечника. Работа ЖКТ идет поэтапно: поели, пища переработалась, полезные вещества поступили в кровь и лимфу. Вещества, которые не всасываются или не перевариваются, идет в толстую кишку.

Питательные вещества усваиваются из еды и БАДы не нужны, если правильно идет пищеварительный процесс и созданы условий для всасывания нутриентов.

Идеальная сочетаемость продуктов: диетолог указала на важные нюансы

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Можно ли нарушать сочетания и принимать БАДы? Нет смысла. ЖКТ плохо работает - БАДы тоже не усваиваются и не всасываются.

Почему овсянка не сочетается с бананом? Углеводы относятся к сладкому вкусу. Банан – сладкий фрукт и содержит крахмал. Овсянка – крахмалистый продукт и источник сладкого вкуса.

Переваривание углеводов начинается в ротовой полости и процесс требует ферментов для каждой группы продуктов. В переваривании банана и овсянки участвуют слюнные железы, панкреатическая железа, кишечные железы. Крахмал в итоге распадается до глюкозы и двойные порции здесь не нужны. Два крахмала вместе – путь к инсулинорезистентности и запорам.

Идеальная сочетаемость продуктов: диетолог указала на важные нюансы
⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Что будет, если добавить один кусочек банана в овсяную кашу? Ничего! Все без фанатизма. Погрешность допускается, если порции крошечные.

Что почитать на тему сочетания продуктов? Учебники для ВУЗов – физиология пищеварения, физиология питания. Это основа.

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