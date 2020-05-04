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Чим замінити коров'яче молоко: дієтолог розповіла про корисну альтернативу

Lite » Їжа 04.05.2020 - 08:36
Чим замінити коров'яче молоко: дієтолог розповіла про корисну альтернативу
Ілюстративне фото (pexels.com)

Експерт перерахувала плюси козячого молока

Багато хто до цих пір вважають, що молоко найкорисніший продукт. Однак з роками у людини все менше ферментів для його перетравлення, що викликає непереносимість білка коров'ячого молока. Нутриціолог-дієтолог Ганна Єлькіна, яка раніше розповіла, як перемогти вечірній голод і тягу до солодкого, поділилася на своїй сторінці в Instagram плюсами корисної альтернативи - козячого молока.

Експерт детально розповіла, чому воно корисно.

У ньому немає β-казеїну А1 і відмінність в амінокислотному складі, тому воно рідше викликає алергію. Однак, при тотальній непереносимості білка молока і воно під забороною.

У ньому міститься велика кількість кальцію та фосфору, вітамінів В, В2, В6, С і вітаміну А.


Жири з козячого молока швидше і легше засвоюються, не викликаючи здуття і тяжкості.

Чим замінити коров'яче молоко: дієтолог розповіла про корисну альтернативу
Ілюстративне фото (pexels.com)

Низький вміст молочного цукру. Отже, даний продукт не провокує відкладення жирової тканини і не порушує вуглеводний обмін. Люди, які страждають непереносимістю лактози, можуть вживати його спокійно, без здуття і дискомфорту

Якщо поговорити про здоров'я, його використовують при загостренні виразки шлунка або дванадцятипалої кишки, для дитячого харчування при захворюваннях щитовидної залози.

Чим замінити коров'яче молоко: дієтолог розповіла про корисну альтернативу

Ілюстративне фото (pexels.com)

Нагадаємо, дієтолог Наталія Макієнко познайомила з азами правильної сполучуваності продуктів.

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