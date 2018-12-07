ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Закуска с гуакамоле: идеальный вариант для похудения

Lite » Еда 07.12.2018 - 09:20
Закуска с гуакамоле: идеальный вариант для похудения
Фото: (instagram.com/wowbodycom)

Рецепт достаточно прост в приготовлении

Закуска с гуакамоле идеально подойдет не только в качестве легкого перекуса либо перед основной трапезой, но и будет хорошим вариантом праздничной еды. Рецепт необычного блюда опубликовал WOWBODY в Instagram.

"Wowрецепт для похудения и поддержания стройной фигуры. Идеальный вариант для праздничного стола", - отмечено в посте.

Закуска с гуакамоле, ингредиенты:

  • Авокадо — 2шт;
  • Ц/з хлеб — 300г;
  • Помидор — 1шт;
  • Лимон — по вкусу;
  • Оливковое масло — 1ч.л.;
  • Перец чили — 10г;
  • Чеснок — 1/2 зуб.;
  • Лук репчатый — 20г.

Закуска с гуакамоле, этапы приготовления:

  1. На разогретой сковороде без масла обжариваем хлеб 2-3 минуты с каждой стороны до хрустящей корочки;
  2. Авокадо чистим и режем кубиками, лук крошим мелко, чеснок давим и мелко режем, чили чистим от зерен и мелко режем (лучше добавить меньше и позже по необходимости добавить еще);
  3. В блендере смешиваем все указанные ингредиенты вместе с маслом и соком лимона (по вкусу). Доводим до однородной консистенции;
  4. Помидоры режем кубиками и добавляем в готовый гуакамоле, перемешиваем все вместе;
  5. Хлеб режем на 4 части и каждую смазываем готовым гуакамоле. 

Мы писали, как приготовить мясной рулет с ягодами вишни и кизила для большой компании.

Напомним, что ранее мы рассказывали, как правильно запекать морковь с травами. Вкусный и легкий рецепт без вреда для талии.

Также диетологи рассказали, почему в стрессе мы едим сладкое и как с этим бороться.

 Видео: (video.rbc.ua)

Глегг или шведский глинтвейн: необычный рецепт согревающего напитка Полина Логунова поделилась простым рецептом рафаэлло
Новости Украины рецепт
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь