Закуска с гуакамоле: идеальный вариант для похудения
Фото: (instagram.com/wowbodycom)
Рецепт достаточно прост в приготовлении
Закуска с гуакамоле идеально подойдет не только в качестве легкого перекуса либо перед основной трапезой, но и будет хорошим вариантом праздничной еды. Рецепт необычного блюда опубликовал WOWBODY в Instagram.
"Wowрецепт для похудения и поддержания стройной фигуры. Идеальный вариант для праздничного стола", - отмечено в посте.
Закуска с гуакамоле, ингредиенты: ⠀
- Авокадо — 2шт;
- Ц/з хлеб — 300г;
- Помидор — 1шт;
- Лимон — по вкусу;
- Оливковое масло — 1ч.л.;
- Перец чили — 10г;
- Чеснок — 1/2 зуб.;
- Лук репчатый — 20г.
Закуска с гуакамоле, этапы приготовления: ⠀
- На разогретой сковороде без масла обжариваем хлеб 2-3 минуты с каждой стороны до хрустящей корочки;
- Авокадо чистим и режем кубиками, лук крошим мелко, чеснок давим и мелко режем, чили чистим от зерен и мелко режем (лучше добавить меньше и позже по необходимости добавить еще);
- В блендере смешиваем все указанные ингредиенты вместе с маслом и соком лимона (по вкусу). Доводим до однородной консистенции;
- Помидоры режем кубиками и добавляем в готовый гуакамоле, перемешиваем все вместе;
- Хлеб режем на 4 части и каждую смазываем готовым гуакамоле.
Мы писали, как приготовить мясной рулет с ягодами вишни и кизила для большой компании.
Напомним, что ранее мы рассказывали, как правильно запекать морковь с травами. Вкусный и легкий рецепт без вреда для талии.
Также диетологи рассказали, почему в стрессе мы едим сладкое и как с этим бороться.
Видео: (video.rbc.ua)