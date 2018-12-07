Закуска с гуакамоле: идеальный вариант для похудения

Фото: (instagram.com/wowbodycom)

Рецепт достаточно прост в приготовлении

Закуска с гуакамоле идеально подойдет не только в качестве легкого перекуса либо перед основной трапезой, но и будет хорошим вариантом праздничной еды. Рецепт необычного блюда опубликовал WOWBODY в Instagram.

"Wowрецепт для похудения и поддержания стройной фигуры. Идеальный вариант для праздничного стола", - отмечено в посте.

Закуска с гуакамоле, ингредиенты: ⠀

Авокадо — 2шт;

Ц/з хлеб — 300г;

Помидор — 1шт;

Лимон — по вкусу;

Оливковое масло — 1ч.л.;

Перец чили — 10г;

Чеснок — 1/2 зуб.;

Лук репчатый — 20г.

Закуска с гуакамоле, этапы приготовления: ⠀

На разогретой сковороде без масла обжариваем хлеб 2-3 минуты с каждой стороны до хрустящей корочки; Авокадо чистим и режем кубиками, лук крошим мелко, чеснок давим и мелко режем, чили чистим от зерен и мелко режем (лучше добавить меньше и позже по необходимости добавить еще); В блендере смешиваем все указанные ингредиенты вместе с маслом и соком лимона (по вкусу). Доводим до однородной консистенции; Помидоры режем кубиками и добавляем в готовый гуакамоле, перемешиваем все вместе; Хлеб режем на 4 части и каждую смазываем готовым гуакамоле.

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Видео: (video.rbc.ua)