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Морковь запеченная с травами: вкусная и здоровая закуска

Lite » Еда 29.11.2018 - 15:02
Морковь запеченная с травами: вкусная и здоровая закуска
Фото: (pxhere.com)

В блюде содержится достаточное количество витамина А

Известная украинская диетолог Светлана Фус поделилась рецептом отличной закуски. На своей странице в Facebook диетолог рассказала, как приготовить запеченную морковь с травами.

"Большинство из нас не получают достаточного количества витамина А, но одна порция запеченной моркови - это лёгкий и вкусный способ обеспечить почти две трети рекомендуемой нормы. Вы можете сделать собственную смесь трав по своему вкусу - и всё это без красителей, ароматизаторов или консервантов! 5 минут на приготовление, 20 минут на запекание и вкусная, здоровая морковь запеченная с травами уже на вашем столе!" - отметила диетолог.

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Морковь запеченная с травами, ингредиенты:

  • морковь - 500 г
  • масло оливковое - 1 ст.л.

смесь трав:

  • сушеная петрушка - 1 ч.л.
  • чесночный порошок - 0,5 ч.л.
  • луковый порошок - 0,5 ч.л.
  • соль - 0,5 ч.л.
  • сушеная зелень укропа - 0,25 ч.л.
  • свежемолотый чёрный перец - 0,25 ч.л.
  • мелко нарезанная свежая зелень петрушки - для украшения.

Морковь запеченная с травами, способ приготовления:

  1. Разогрейте духовку до 180°С. Морковь вымойте, обсушите и очистите. Если она большая, то нарежьте на кусочки длиной 5 см и шириной 1 см.
  2. В большой миске соедините морковь и оливковое масло, тщательно перемешайте, чтобы каждый кусочек был полностью покрыт им.
  3. Противень застелите алюминиевой фольгой и сделайте небольшие бортики высотой около 1 см. Это необходимо для того, чтобы жир не растекался. Выложите морковь вместе с маслом на противень и равномерно распределите в один слой.
  4. В небольшой миске соедините смесь трав, хорошо перемешайте и посыпьте морковь.
  5. Запекайте в заранее разогретой духовке 20-25 минут или до готовности. В зависимости от сорта и возраста моркови может понадобиться немного больше времени. 
  6. Готовую морковь достаньте из духовки, выложите на блюдо, украсьте мелко нарезанной зелёной петрушкой и сразу же подавайте к столу.

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