Мясной рулет с ягодами вишни и кизила: рецепт для большой компании

Видео: (youtube.com/klopotenko)

Известный food-блогер Евгений Клопотенко в преддверии новогодних праздников поделился оригинальным рецептом мясного рулета для большой компании. Для создания изысканного вкуса, помимо привычных специй, повар добавил в рецепт ягоды кизила и цветки бархатцев. Получилось просто сумасшедшее сочетание вкусов и восхитительный аромат. Рецепт блогер опубликовал в своем блоге в YouTube.

Сначала нужно правильно выбрать говяжий ошеек. Его нужно надрезать чуть больше, чем до середины и разложить на разделочной доске для дальнейшего отбивания. После этого, используя молотый перец и соль, хорошо размять мясо с обеих сторон. Повар отметил, что сочетание розмарина и чеснока считается одним из самых удачных для приготовления соленых блюд, поэтому добавил их для того, чтобы испортить блюдо было невозможно.

На разложенное мясо нужно выложить несколько веточек розмарина, чеснок, соцветья чернобривцев (по желанию), а также вишню или кизил. После этого нужно скрутить рулет и обмотать его кулинарной ниткой — чем плотнее, тем лучше. Далее перекладываем в емкость и поливаем оливковым маслом.

Финальный этап – запекание в духовке длительностью около 25 минут при температуре 180 градусов.

Ингредиенты на 4 порции:

• 600 г говяжьего ошейка;

• несколько веточек розмарина;

• 3 зубчика чеснока;

• несколько соцветий бархатцев (опционально);

• 150 г вишни или кизила;

• 1 ст. л. оливкового масла;

• соль, перец (по вкусу).

"Помните, когда готовите мясо в духовке, можно экспериментировать – использовать разные ягоды, например айву, малину или смородину. В не сезон вы можете использовать замороженные ягоды и сухие цветки бархатцев. И тогда вы будете готовить шедевральные мясные рулеты с начинкой в духовке", — добавил повар.

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Интересный food-тренд в нашем видео:

Видео: (video.rbc.ua)