Закуска з гуакамоле: ідеальний варіант для схуднення
Фото: (instagram.com/wowbodycom)
Рецепт досить простий у приготуванні
Закуска з гуакамоле ідеально підійде не тільки в якості легкого перекусу або перед основною трапезою, але і буде хорошим варіантом святкової їжі. Рецепт незвичайної страви опублікував WOWBODY у Instagram.
"Wowрецепт для схуднення і підтримки стрункої фігури. Ідеальний варіант для святкового столу", - зазначено в пості.
Закуска з гуакамоле, інгредієнти: ⠀
- Авокадо — 2шт;
- Ц/з хліб — 300г;
- Помідор — 1шт;
- Лимон — за смаком;
- Оливкова олія — 1ч.л.;
- Перець чилі — 10г;
- Часник — 1/2 зуб.;
- Цибуля ріпчаста — 20г.
Закуска з гуакамоле, етапи приготування: ⠀
- На розігрітій сковороді без олії обсмажуємо хліб 2-3 хвилини з кожного боку до хрусткої скоринки;
- Авокадо чистимо і ріжемо кубиками, цибулю дрібно кришимо, часник тиснемо і дрібно ріжемо, чилі чистимо від насіння і дрібно ріжемо (краще додати менше і пізніше за необхідності додати ще);
- У блендері змішуємо всі зазначені інгредієнти разом з маслом і соком лимона (за смаком) Доводимо до однорідної консистенції;
- Помідори ріжемо кубиками і додаємо у готовий гуакамоле, перемішуємо все разом;
- Хліб ріжемо на 4 частини і кожну змащуємо готовим гуакамоле.
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Відео: (video.rbc.ua)