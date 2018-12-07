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Закуска з гуакамоле: ідеальний варіант для схуднення

Lite » Їжа 07.12.2018 - 09:20
Закуска з гуакамоле: ідеальний варіант для схуднення
Фото: (instagram.com/wowbodycom)

Рецепт досить простий у приготуванні

Закуска з гуакамоле ідеально підійде не тільки в якості легкого перекусу або перед основною трапезою, але і буде хорошим варіантом святкової їжі. Рецепт незвичайної страви опублікував WOWBODY у Instagram.

"Wowрецепт для схуднення і підтримки стрункої фігури. Ідеальний варіант для святкового столу", - зазначено в пості.

Закуска з гуакамоле, інгредієнти:

  • Авокадо — 2шт;
  • Ц/з хліб — 300г;
  • Помідор — 1шт;
  • Лимон — за смаком;
  • Оливкова олія — 1ч.л.;
  • Перець чилі — 10г;
  • Часник — 1/2 зуб.;
  • Цибуля ріпчаста — 20г.

Закуска з гуакамоле, етапи приготування:

  1. На розігрітій сковороді без олії обсмажуємо хліб 2-3 хвилини з кожного боку до хрусткої скоринки;
  2. Авокадо чистимо і ріжемо кубиками, цибулю дрібно кришимо, часник тиснемо і дрібно ріжемо, чилі чистимо від насіння і дрібно ріжемо (краще додати менше і пізніше за необхідності додати ще);
  3. У блендері змішуємо всі зазначені інгредієнти разом з маслом і соком лимона (за смаком) Доводимо до однорідної консистенції;
  4. Помідори ріжемо кубиками і додаємо у готовий гуакамоле, перемішуємо все разом;
  5. Хліб ріжемо на 4 частини і кожну змащуємо готовим гуакамоле.

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Відео: (video.rbc.ua)

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