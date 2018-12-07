Закуска з гуакамоле: ідеальний варіант для схуднення

Фото: (instagram.com/wowbodycom)

Рецепт досить простий у приготуванні

Закуска з гуакамоле ідеально підійде не тільки в якості легкого перекусу або перед основною трапезою, але і буде хорошим варіантом святкової їжі. Рецепт незвичайної страви опублікував WOWBODY у Instagram.

"Wowрецепт для схуднення і підтримки стрункої фігури. Ідеальний варіант для святкового столу", - зазначено в пості.

Закуска з гуакамоле, інгредієнти: ⠀

Авокадо — 2шт;

Ц/з хліб — 300г;

Помідор — 1шт;

Лимон — за смаком;

Оливкова олія — 1ч.л.;

Перець чилі — 10г;

Часник — 1/2 зуб.;

Цибуля ріпчаста — 20г.

Закуска з гуакамоле, етапи приготування: ⠀

На розігрітій сковороді без олії обсмажуємо хліб 2-3 хвилини з кожного боку до хрусткої скоринки; Авокадо чистимо і ріжемо кубиками, цибулю дрібно кришимо, часник тиснемо і дрібно ріжемо, чилі чистимо від насіння і дрібно ріжемо (краще додати менше і пізніше за необхідності додати ще); У блендері змішуємо всі зазначені інгредієнти разом з маслом і соком лимона (за смаком) Доводимо до однорідної консистенції; Помідори ріжемо кубиками і додаємо у готовий гуакамоле, перемішуємо все разом; Хліб ріжемо на 4 частини і кожну змащуємо готовим гуакамоле.

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Відео: (video.rbc.ua)