"Вызывает диабет": диетологи рассказали, как правильно употреблять картофель

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Картофель не подходит для ежедневного рациона

Картофель – один из самых популярных ингредиентов в рационе украинцев. Диетологи рассказали, как употреблять этот овощ, чтобы не набрать лишний вес и не повысить риск серьезных заболеваний. Об этом пишет "Сегодня".

Японские ученые провели исследование и выяснили, что картофель в большом количестве может вызвать диабет. Они отмечают, что риски приобрести это заболевание вырастают на треть, если картофель употреблять несколько раз в неделю.

Однако украинские диетологи не согласны с заключением японских ученых и отмечают, что только картофель пюре способен повысить уровень сахара в крови.

"Картофельное пюре имеет высокий гликемический индекс, поэтому действительно вызывает резкое повышение уровня сахара в крови", – рассказала диетолог Яна Кравченко.

Она отметила, что жареный картофель не рекомендуется есть чаще, чем два раза в неделю, а самый безопасный способ употреблять этот овощ – запекать или отваривать его вместе с кожурой.

"Картошку нужно есть с кожурой – так вы получите дополнительную порцию нерастворимой клетчатки", – посоветовала диетолог.

Кроме того, она объяснила, почему картофель нужно есть горячим. По словам Кравченко, так крахмал быстрее усваивается.

Также она рекомендует сочетать картофель с овощами.

"А вот овощное рагу с картофелем – беспроигрышный вариант. Другие овощи не дадут подняться сахару в организме, так же, как тушеная и запеченная рыба", - резюмировала Кравченко.

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Видео: РБК-Украина