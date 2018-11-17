Крайне опасны: названы продукты, которые нельзя есть и покупать

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Некоторые из этих продуктов могут вызывать развитие смертельных болезней

В современном мире магазины предлагают покупателям огромное количество разнообразных продуктов на любой вкус и кошелек. Однако есть товары, которые нельзя покупать и тем более употреблять в пищу. Об этом пишет "lifter".

1) Сельдь в пластиковой упаковке.

Малосольная селедка должна храниться исключительно в растительном масле. В других случаях в нее добавляют уротропин - опасную добавку, которую давно запретили в большинстве цивилизованных стран. Он образуется при взаимодействии аммиака с формальдегидом.

2) Слабосоленая икра.

Для того, чтобы икра хорошо сохранялась, ее нужно заморозить, или тщательно засолить. В слабосоленой икре также содержится уротропин, а еще лимонная кислота или что-то другое. В результате все равно получается формальдегид.

3) Масло жирностью меньше 82,5%.

Только такое масло может быть настоящим. Оно производится из натуральных сливок. Остальное относится к вредным транс-жирам, которые предлагают под видом коровьего масла. Также к вредным продуктам с опасными транс-жирами относятся: маргарин, микс сливочного и растительного масла, рафинированное растительное масло, майонез и кетчуп, картофель-фри, который готовят на гидрогенизированных жирах, кондитерские изделия: торты, пирожные, печенье, крекеры и т.д., чипсы и попкорн, замороженные полуфабрикаты.

4) Так называемые, инженерные продукты (те, которых в природе не существует).

В крабовых палочках мяса краба либо почти не бывает, либо отсутствует полностью. Продукт, известный как "крабовые палочки" правильней было бы назвать "Крабовая эссенция, смешанная с соей".

Арахис. Для сохранения полезных свойств этого ореха добавляют гены токсичного цветка петунии. А еще его обрабатывают химическими средствами, которые способствуют развитию аллергии.

Импортный картофель. В настоящее время выведено более 1000 сортов такого картофеля. Лидеры в выращивании – США, Канада, Аргентина, Бразилия и Китай.

Консервированный зелёный горошек и кукуруза.

Сладкие кукурузные палочки и хлопья. В технологии их изготовления должен применяться сахар, однако при высоких температурах он начинает гореть, поэтому вместо него используют сахарозаменители, а именно - цикломат.

Каши с красителями и добавлением ароматизаторов. Поверьте,если ваша овсяная каша вкусно пахнет фруктами и имеет привкус груши, клубники, банана и т.д., то ничего натурального и полезного в ней нет.

Леденцы. Вещесства, которые в них добавляют – очень едкие. Уничтожается даже пластик. Представьте, что происходит с вашим желудком.

Джемы. Мармелад. Из-за мощных антиокислителей эти продукты сегодня - просто чудеса химической промышленности.

Перец вне своего сезона – полностью генно-модифицированный продукт.

Кексы в упаковках. Рулеты. Содержат огромное количество консервантов и будут оставаться свежими даже после окончания срока годности.

Шоколадные конфеты и батончики. Мало того, что в них много калорий, так еще содержится большое количество химических веществ, красителей и ароматизаторов.

Импортный чай, ароматизированный чай. В них много кислоты, которая вредит организму. Лучше пить традиционный натуральный чай.

5) Фермерская рыба.

Как правило, такую рыбу "пичкают" антибиотиками, пестицидами и другими канцерогенными химикатами.

6) Сладкие газированные напитки.

Это, пожалуй, один из самых главных виновников онкологических заболеваний. Рак вызывает фруктозный сироп - он легко впитывается стенками раковых клеток. Газировки с сиропом лидируют в черном списке канцерогенных продуктов.

7) Пакетированные соки..

Запомните, любой "100%-натуральный" сок в тетрапаке или пластике - это порошковый продукт. В нем содержится много сахара и консервантов.

Употребление этих продуктов смертельно опасно:

Продукты быстрого приготовления. Все, что готовится с помощью заливания кипятком - сплошная химия.

Сырокопчёные колбасы и другое. Все они содержат генетически модифицированную сою. Колбасы уже никто не коптит. Производители отдают предпочтение красителям с формальдегидом.

Сюда же относятся сосиски, сардельки, паштеты и "вареная" колбаса. Они сделаны в основном из отходов мясной промышленности. Их тщательно маскируют под мясо с помощью вкусовых добавок.

Молочные продукты с большим сроком хранения (более 2 мес.). Всё, что хранится более 2-х недель, употреблять нельзя. Они гарантированно содержат антибиотики.

Арбузы, особенно вне сезона. Они удобряются веществами, которые наносят огромный вред вашему организму.

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Видео: (video.rbc.ua)