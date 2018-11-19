"Викликає діабет": дієтологи розповіли, як правильно вживати картоплю

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Картопля не підходить для щоденного раціону

Картопля – один з найпопулярніших інгредієнтів у раціоні українців. Дієтологи розповіли, як вживати цей овоч, щоб не набрати зайву вагу і не підвищити ризик серйозних захворювань. Про це пише "Сьогодні".

Японські вчені провели дослідження і з'ясували, що картопля у великій кількості може викликати діабет. Вони відзначають, що ризики придбати це захворювання виростають на третину, якщо картоплю вживати декілька разів на тиждень.

Проте українські дієтологи не згодні з висновком японських вчених і відзначають, що тільки картопля пюре здатна підвищити рівень цукру в крові.

"Картопляне пюре має високий глікемічний індекс, тому дійсно викликає різке підвищення рівня цукру в крові", – розповіла дієтолог Яна Кравченко.

Вона зазначила, що смажену картоплю не рекомендується їсти частіше, ніж два рази на тиждень, а самий безпечний спосіб вживати цей овоч – запікати або варити його разом з шкіркою.

"Картоплю потрібно їсти зі шкіркою – так ви отримаєте додаткову порцію нерозчинної клітковини", – порадила дієтолог.

Крім того, вона пояснила, чому картоплю потрібно їсти гарячою. За словами Кравченко, так крохмаль швидше засвоюється.

Також вона рекомендує поєднувати картопля з овочами.

"А ось овочеве рагу з картоплею – безпрограшний варіант. Інші овочі не дадуть піднятися цукру в організмі, так само, як тушкована і запечена риба", - резюмувала Кравченко.

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Відео: РБК-Україна