Топ-5 продуктов, которые необходимо включить в зимний рацион

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Эксперт рассказала, на что стоит налегать в холодное время

Зимнее меню отличается от питания в остальное время года, поэтому нужно учесть особенности сезона и сделать рацион максимально полноценным, питательным. Но стоит учитывать и калорийность блюд. Кроме того, не нужно забывать о согревающих продуктах. О том, как разработать грамотный зимний рацион рассказала в Instagram диетолог Ольга Усенко.

Изменения зимой происходят не только в появлении отопления в квартире и пуховике на улице, но и наш организм испытывает необходимость в изменениях. По-другому начинают работать обменные процессы и метаболизм, происходит изменение в количестве энергии. ⠀

Зимой сложнее шевелиться, сложнее заставить себя идти на тренировки и легче, на много, переедать углеводы. Обязательные продукты и блюда зимой:

корнеплоды - сложно найти свежие овощи в холод, но морковь, свекла, тыква выдерживают холода, и мы можем пользоваться этим;

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

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цельнозерновая овсянка - богата питательными элементами, помогает согреться утром, дает сытость, если же это овсянка не быстрого приготовления, а еще это отличный источник клетчатки и она хорошо сочетается с яблоком и бананом, которые есть в холодное время;

броколли и цветная капуста - хороший источник витамина С и их не сложно добыть в холодное время года;

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

суп - на овощном бульоне или на третьем мясном бульоне. Используйте много овощей, которые есть в доступе свежие или можно комбинировать с замороженными вариантами;

мед - натуральный мед отлично подойдет для сладкоежек, которым хочется в холодное время что-то сладенькое. Мед помогает бороться с инфекциями, которых в разы больше зимой.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Зимой стоит выбирать продукты, которые помогают согреваться, не будут холодными и являются не только правильными, но еще и вкусными для вас.

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