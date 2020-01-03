Топ-5 продуктов, которые необходимо включить в зимний рацион

Эксперт рассказала, на что стоит налегать в холодное время
Зимнее меню отличается от питания в остальное время года, поэтому нужно учесть особенности сезона и сделать рацион максимально полноценным, питательным. Но стоит учитывать и калорийность блюд. Кроме того, не нужно забывать о согревающих продуктах. О том, как разработать грамотный зимний рацион рассказала в Instagram диетолог Ольга Усенко.
Изменения зимой происходят не только в появлении отопления в квартире и пуховике на улице, но и наш организм испытывает необходимость в изменениях. По-другому начинают работать обменные процессы и метаболизм, происходит изменение в количестве энергии. ⠀
Зимой сложнее шевелиться, сложнее заставить себя идти на тренировки и легче, на много, переедать углеводы. Обязательные продукты и блюда зимой:
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
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Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Зимой стоит выбирать продукты, которые помогают согреваться, не будут холодными и являются не только правильными, но еще и вкусными для вас.
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