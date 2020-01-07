Як вийти з новорічної обжерливості: покрокова інструкція від дієтолога

Експерт поділилася планом дії, як повернутися до здорового раціону після свят
Низка зимових свят, а з ними і щедрих застіль змусила розслабитися і дозволити собі зайве за столом, адже навколо стільки смачних спокус! Навіть організувавши новорічне застілля з розумом і мінімальним ризиком для струнких форм, можна не втриматися – від "зажора" не застрахований ніхто. Але що ж робити, щоб швидше прийти у форму і повернутися до правильного режиму харчування? Дієтолог Єва Шишова на сторінці в Instagram прописала чітку інструкцію для тих, хто має намір мінімізувати наслідки щедрих застіль для фігури.
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Робіть, як хочете, по одному пункту в день або все відразу, але пора починати. Інакше це не закінчиться. Вам здається: "Вже стільки з'їла, одна цукерка нічого не вирішить, тим більше в гості покликали". Але ще як вирішить і нагадає про себе відкладеннями на боках.
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
План дій:
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Нагадаємо, що дієтолог Альбіна Комісарова розкрила правила вживання спиртних напоїв за святковим столом.