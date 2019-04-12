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Как питаться вне дома без вреда для фигуры: топ-6 правил

Lite » Еда 12.04.2019 - 14:16
Как питаться вне дома без вреда для фигуры: топ-6 правил
Иллюстративное фото (instagram.com/your_figure_designer)

Советы диетолога помогут вам не отказываться от встреч в кафе и при этом не переживать за фигуру

Выйти в свет, чтобы позавтракать, пообедать или поужинать — для многих сейчас обычное дело, будь то обед в рабочий день или вечерняя встреча с друзьями. Если вы переживаете, что это негативно отразится на вашей фигуре, стоит обратить внимание на рекомендации профессионального диетолога Аллы Манайкиной, которыми она поделилась на своей странице в Instagram.

Эксперт дала 6 небанальных советов, как безопасно для фигуры питаться в заведениях общепита.

Выбирайте правильные места.

Если вы планируете поход с компанией, не стесняйтесь высказываться, чего хочется. Друзья поддержат ваше стремление питаться правильно и предпочтут вместо бургерной кафе с блюдами, приготовленными на гриле или на пару. Но не загоняйте себя в жесткие рамки - иногда можно побаловать себя и бургером.

Не отказывайте себе в еде в течение дня.

У многих психология работает так: если планируется поход в ресторан, то остальные приемы пищи пропускаются либо заменяются на легкие перекусы. Вы приходите в ресторан голодными, заказываете множество блюд и, как итог, переедаете

Как питаться вне дома без вреда для фигуры: топ-6 правил

Иллюстративное фото (instagram.com/your_figure_designer)

Изучите меню заранее.

Сегодня не проблема зайти на сайт заведения и открыть меню. Так вы заранее решите, что вам нужно будет заказать, не будете терять время на выбор блюд в ресторане, а главное - не будете поддаваться чужому влиянию и выбору друзей. 

Реально оценивайте свои силы.

Если вы знаете, что для вас порция большая, но хочется попробовать, предложите друзьям заказать блюдо напополам. Нет ничего хуже, если вы, жалея потраченные деньги, через силу доедаете все. 

Отложите в сторону телефон.

Я не буду вам читать нотации, что прежде всего это некрасиво. Отвлекаясь от еды на телефон, вы теряете бдительность, а мозг не получает вовремя сигналов о насыщении. В итоге вы переедаете. 

Как питаться вне дома без вреда для фигуры: топ-6 правил

Иллюстративное фото (instagram.com/your_figure_designer)

Не стесняйтесь задавать вопросы официанту.

Его работа не сводится к "принеси-подай". Без смущения спрашивайте, в чем маринуется рыба, как тушится мясо и из чего готовят соус. Если не понимаете названий блюд - спрашивайте: так, заказывая биск, вы получите жирный суп с большим количеством сливок, а если выберете гратен, вам принесут что-нибудь обжаренное с большим количеством масла, покрытое слоем хлебных крошек или сыра.

"Как видите, еда вне дома может быть полезной, тем более, что практически в любом заведении всегда можно сделать правильный выбор", - подытожила эксперт.

Напомним, диетолог Светлана Фус назвала основную преграду на пути к правильному питанию.

Ранее эксперт по правильному питанию Катя Медушкина предложила топ-4 варианта идеального перекуса.
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