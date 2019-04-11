Как точно начать худеть: лайфхак от диетолога

Иллюстративное фото (instagram.com/inna_foodfit)

Эксперт назвала первый шаг на пути к стройной фигуре

Если вы вроде бы правильно питаетесь, а вес стоит на месте - нужно обратить внимание на вроде бы маленькие, но важные нюансы. Популярный диетолог Инна в своем Instagram назвала первый шаг, который точно поможет вам начать худеть.

По ее словам, очень важно начать вести пищевой дневник.

"Далеко не все готовы поменять питание и есть по указке диетолога. Хоть и понимают, что будет результат. Ко мне часто обращаются девочки, которые говорят, что "они на пп", а вес не уходит. Прошу описать свой день с питанием и .... ничего конкретного в ответ. А ведь для снижения веса важны НЮАНСЫ! И вот вам первый шаг к похудению: начните вести пищевой дневник! Или дневник питания, как не назвать а смысл один", - отметила специалист.

Иллюстративное фото (pexels.com)

Она также перечислила правила, которых следует придерживаться при этом:

Записывайте все, что вы съели 4-5 дней, например в заметки.

Под все я подразумеваю ВСЕ! Даже один орешек, даже 1 ложку супа попробовали. Знаете сколько потом людей узнало, что просто едят весь день.

Указывайте размер порции, просто в доступных вам мерах ( ложках, ладошках, и и.д) и время когда ели.

Записывайте напитки. Кофе с молоком считается. Кефир обезжиренный считается, компот, сок… Одна из причин НЕ снижения веса - напитки.

"И главна хитрость: не хитрить, есть все как обычно, не думая, что "это же надо записать". А то чистота эксперимента будет нарушена", - предупредила Инна.⠀⠀

Иллюстративное фото (pexels.com)

Что вы получите в итоге:

Когда вы через 5 дней проанализируете свой пищевой дневник, вы увидите, сколько с виду незначительных ошибок вы делаете. Если вы не поменяете питание, то как минимум все равно сделаете его более верным. Это эффект "посмотри на себя со стороны".

Ранее эксперт по правильному питанию Катя Медушкина предложила топ-4 варианта идеального перекуса.

Кстати, диетолог Ольга Усенко рассказала о "диете ладони", которая поможет определиться с нормой порций.