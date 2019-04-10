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Диетолог назвала основную преграду на пути к правильному питанию

Lite » Еда 10.04.2019 - 17:34
Диетолог назвала основную преграду на пути к правильному питанию
Иллюстративное фото (pexels.com)

Эксперт рассказала, что мешает перейти на правильное питание без срывов

Профессиональный диетолог Светлана Фус озвучила, что провоцирует срывы у тех, кто собрался переходить на правильное питание и почему так сложно придерживаться здорового меню. Об этом она написала пост в Instagram.

По словам эксперта, самыми распространенными проблемами являются бытовые вопросы. Например, не успели купить продукты, не хватило сил после тяжелого трудового дня придумать что-нибудь полезное и т.д.

"Тогда в ход идет еда, которая ждала своего часа в холодильнике, была специально заботливо оставленная про запас. В таких случаях ее можно использовать: быстро бросить в воду и сварить, или легко нарезать и намазать. И это, как правило, пельмени, сосиски, колбаса, кетчуп, майонез, консервы ... Перечень таких продуктов бесконечен. Наша пищевая промышленность работает хорошо!" - пояснила специалист.

Диетолог назвала основную преграду на пути к правильному питанию

Иллюстративное фото (pexels.com)

Диетолог убеждена, что все начинается с холодильника: будет ли он помощником на пути к здоровому питанию, в борьбе за красивую фигуру?

"Важно помнить, что 80% успеха напрямую зависит от питания. И если после работы вы, махнув на все рукой, просто купили по дороге замороженную пиццу, курицу-гриль, масло и варенье, то питаться придется именно ими ... Ведь лучшая еда та, что под рукой! А здоровую жизнь снова откладываем на завтра", - с грустью констатировала Фус.

Ранее эксперт по правильному питанию Катя Медушкина предложила топ-4 варианта идеального перекуса.

Кстати, диетолог Ольга Усенко рассказала о "диете ладони", которая поможет определиться с нормой порций.

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