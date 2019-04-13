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Вітаміни і антиоксиданти: дієтолог назвала незвичайний продукт для здоров'я

Lite » Їжа 13.04.2019 - 08:52
Вітаміни і антиоксиданти: дієтолог назвала незвичайний продукт для здоров'я
Ілюстративне фото (pexels.com)

Експерт озвучила незвичну для багатьох рослину, що варто включити в меню

Професійний дієтолог Світлана Фус озвучила назву корисної рослини, що варто включити в раціон і урізноманітнити своє здорове і смачне меню. Про незаперечну користь мангольда, листового буряку, вона розповіла в Facebook.

Рослину використовують для приготування салатів, борщів, вінегрету, супів і навіть других страв. Наприклад, хорошим овочевим доповненням до спагетті, рису або м'яса стане тушкований мангольд.

За словами дієтолог, листя і черешки мангольда містять вітамін К, бета-каротин, залізо, цинк і вітамін С, а також є цінним джерелом антиоксидантів.

Вітаміни і антиоксиданти: дієтолог назвала незвичайний продукт для здоров'я

Ілюстративне фото (pexels.com)

"Це дуже легкий продукт: в 100 г всього 19 ккал (1,8 г білків, 0,2 г жирів і 2,14 г вуглеводів). Містить близько 2 г харчових волокон. До речі, для борщів і салатів можна з успіхом використовувати листя звичайного буряку. Цікаво, що буряк спочатку використовували як листову овочеву рослину. Тобто люди в давні часи вживали в їжу саме "вершки", а не "корінці" і лікували ними багато захворювань", - навела цікавий факт Фус.

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