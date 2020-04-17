Витаминные комплексы и стройность без диет: диетолог ответила на вопросы о здоровье и красоте

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Эксперт рассказала, что поможет держать себя в форме после похудения

Действительно ли витаминные комплексы восполнят потребность организма и помогут выглядеть лучше? Как можно убрать целлюлит и не набирать вес после похудения? Этими вопросами часто задаются те, кто стремиться к стройности, красоте и следит за своим здоровьем. Диетолог Альбина Комиссарова, которая ранее перечислила продукты, которые не стоит есть натощак, в Instagram ответила на вопросы о роли правильного питания в формировании красивой фигуры и не только.

Так, эксперта часто просят посоветовать витамины/БАДы для здоровья, красоты волос, кожи, ногтей, иммунитета.

Увы, но комплексы, собранные якобы для ногтей, волос и иммунитета - лишь фантазия их создателей и не имеют доказанной эффективности. Витамин Д и йодированная соль - это то, что можно употреблять профилактически. Витамин Д в дозировке 1000 МЕ, если много не назначено врачом. Если у вас есть дефицит, то препарат назначается специалистом (с доказанной эффективностью).

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Можно похудеть быстро, на диете, а потом поддерживать вес, не придерживаясь правильного питания?

Здоровое питание подходит всем, главное его правильно внедрить в вашу жизнь. Увы, но все диеты дают краткосрочный результат и после нее вы возвращаетесь к своему нарушенному пищевому поведению и продолжаете делать все те же ошибки. Здоровое питание это в первую очередь - обучение и понимание своего организма.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Диетолог рассказала, что поможет избавиться от целлюлита. Она отметила, что целлюлит есть у 90% женщин в той или иной степени, он усиливается во время беременности или приеме КОК. Мы можем сделать целлюлит менее заметным за счет здорового питания, спорта и массажа, увы, ничего другого не придумали. Нет определенных продуктов, вызывающих целлюлит (сахар, молоко, жирные продукты).

Также эксперт отметила, что последний прием пищи должен происходить за три часа до сна и напомнила, о важности баланса в течение дня.

Ранее нутрициолог Елена Кален предложила список продуктов для стройности и долголетия.