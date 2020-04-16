Меню для долголетия и стройности: эксперт раскрыла секреты

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Эксперт рассказала, что надо есть, чтобы стать долгожителем

Правильно построенный рацион – залог не только стройности и комфортного для себя веса, но также здоровья, а с ним и долголетия. При грамотно подобранном меню улучшится самочувствие, вес снизится естественным образом, без усилий и стресса. Нутрициолог Елена Кален, которая ранее рассказала о правилах грамотного обеда и ужина, назвала в Instagram список продуктов, которые помогут продлить жизнь и поддерживать здоровый вес.

Почему мы так активно занимаемся снижением веса? Чтобы улучшить свое здоровье, и не просто жить, а жить долго и счастливо! Как в сказке.

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Существует убеждение: минус 10 см в талии = плюс 1 год жизни. Отсутствие талии говорит о плохо работающем кишечнике: нарушенная микрофлора, наличие шлаков в нем и слабая перистальтика. Как следствие — лишний вес. Снижение веса мы начинаем с поддержания микрофлоры кишечника и улучшения его работы.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Поэтому в рацион включаем:

Свежие салаты, сезонные овощи, зелень. Это витамины и клетчатка, нужная для очищения кишечника и улучшения перистальтики.

Нежирная рыба: судак, треска, щука, карп, салака, кета, горбуша, сазан, тунец, дорадо, сибас. Она содержит микроэлементы и омега-3-жирные кислоты, которые укрепляют сосуды, снижают холестерин и предупреждают образование атеросклеротических бляшек.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Масла, содержащие омега 9 и омега 3: оливковое, авокадо, льняное, кокосовое. Повышают сопротивляемость инфекциям, уменьшают воспалительные процессы, улучшают работу эндокринной, иммунной и сердечно-сосудистой систем, стабилизируют сахар в крови.

Белые сыры: пармезан, фета, моцарелла, монтерей джек, рикотта. Живые бактерии в них улучшают микрофлору кишечника. Что нам и нужно!

Напомним, что диетолог Надежда Пахирко назвала причины стремительно растущего веса.