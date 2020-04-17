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Вітамінні комплекси і стрункість без дієт: дієтолог відповіла на питання про здоров'я і красу

Lite » Їжа 17.04.2020 - 08:37
Вітамінні комплекси і стрункість без дієт: дієтолог відповіла на питання про здоров'я і красу
Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Експерт розповіла, що допоможе тримати себе у формі після схуднення

Чи справді вітамінні комплекси заповнять потребу організму і допоможуть виглядати краще? Як можна прибрати целюліт і не набирати вагу після схуднення? Цими питаннями часто задаються ті, хто прагне до стрункості, краси і стежить за своїм здоров'ям. Дієтолог Альбіна Комісарова, яка раніше перерахувала продукти, які не варто їсти натщесерце, в Instagram відповіла на питання про роль правильного харчування у формуванні красивої фігури і не тільки.

Так, експерта часто просять порадити вітаміни/БАДи для здоров'я, краси волосся, шкіри, нігтів, імунітету.

На жаль, але комплекси, зібрані нібито для нігтів, волосся та імунітету - лише фантазія їх творців і не мають доведеної ефективності. Вітамін Д і йодована сіль - це те, що можна вживати профілактично. Вітамін Д в дозі 1000 МО, якщо інше не призначено лікарем. Якщо у вас є дефіцит, то препарат призначається спеціалістом (з доведеною ефективністю).

Вітамінні комплекси і стрункість без дієт: дієтолог відповіла на питання про здоров'я і красу

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Чи можна схуднути швидко, на дієті, а потім підтримувати вагу, не дотримуючись правильного харчування?

Здорове харчування підходить всім, головне його правильно впровадити у ваше життя. На жаль, але всі дієти дають короткостроковий результат і після них ви повертаєтеся до свого порушення харчової поведінки і продовжуєте робити все ті ж помилки. Здорове харчування це в першу чергу - навчання і розуміння свого організму.

Вітамінні комплекси і стрункість без дієт: дієтолог відповіла на питання про здоров'я і красу

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Дієтолог розповіла, що допоможе позбавитися від целюліту. Вона зазначила, що целюліт є у 90% жінок в тій чи іншій мірі, він посилюється під час вагітності або прийому КОК. Ми можемо зробити целюліт менш помітним за рахунок здорового харчування, спорту і масажу, на жаль, нічого іншого не придумали. Немає певних продуктів, які викликають целюліт (цукор, молоко, жирні продукти).

Також експерт зазначила, що останній прийом їжі повинен відбуватися за три години до сну і нагадала про важливість балансу протягом дня.

Раніше нутриціолог Олена Кален запропонувала список продуктів для стрункості і довголіття.

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