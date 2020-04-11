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Что нельзя есть натощак: диетолог развеяла главные мифы

Lite » Еда 11.04.2020 - 08:32
Что нельзя есть натощак: диетолог развеяла главные мифы
Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Эксперт перечислила распространенные мифы о завтраке

Первый прием пищи задает тон всему дню – от завтрака зависит энергичность и длительность чувства насыщения и даже настроение, а также самочувствие. Но ведь не все продукты можно есть на голодный желудок, какие лучше исключить из утренней трапезы, а каким – отдать предпочтение. Диетолог Альбина Комиссарова, которая ранее рассказала о питании по методу тарелки, в Instagram развеяла главные мифы о еде натощак.

Завтрак оброс множеством "страшилок", которые утверждают, что те или иные блюда лучше не есть с утра. Но так ли это?

Миф: Сладости. Это большая нагрузка на поджелудочную железу, может привести к диабету.

Правда: сахарный диабет не возникает от поедания сладкого, в основе лежат другие механизмы. Другой вопрос, что сладкое утром не даст долгого насыщения и нам снова захочется есть. Комбинируйте сложные углеводы с медленными, если ну никак не можете без сладкого утром.

Что нельзя есть натощак: диетолог развеяла главные мифы

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Миф: Помидоры. Богаты дубильной кислотой, которая повышает кислотность желудочного сока и может привести к язве.

Правда: Концентрация желудочного сока шикарно регулируется нашим организмом в зависимости от поступающей пищи и уж точно никакой продукт ни в состоянии вызывать язву. Туда же и цитрусовые. У некоторых людей томаты и апельсины могут вызывать изжогу, в таком случае их лучше исключать вообще из рациона.

Миф: Кофе. Он раздражает желудок и увеличивает нагрузку на печень.

Правда: Если у вас, как и с помидорами, нет неприятных ощущений от кофе(в любое время), то можете его спокойно пить натощак. Некоторым комфортней с молоком. Никакой нагрузки на печень нет.

Что нельзя есть натощак: диетолог развеяла главные мифы

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Миф: Кисломолочные продукты. Утром высокая концентрация желудочного сока и пробиотики не усваиваются.

Правда: пробиотики можно есть в любое время, на их усвояемость мы повлиять никак не можем. Стараемся выбирать разнообразные источники про и пребиотиков.

А что же нужно? Натощак лучше выпить стакан воды, так вы увеличиваете количество выпитой жидкости. Или съесть фрукт или овощ, так вам будет проще достичь рекомендуемой нормы 5 порций в сутки.

Что нельзя есть натощак: диетолог развеяла главные мифы

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Завтрак же выбирайте любой, какой вам нравится, главное, чтобы он был сытным. Можно пользоваться методом "тарелки".

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