Если вес стоит на месте: диетолог назвала продукты-помощники

Эксперт рассказала, что делать худеющим, если вес стал
Один из самых сложных этапов в процессе похудения происходит тогда, когда цифра на всех застыла и не предательски не хочет двигаться в сторону уменьшения. Справиться с этой задачей поможет корректировка рациона, уверяет со страницы в Instagram диетолог Ольга Усенко, которая недавно рассказала, как преодолеть тягу к сладкому после еды.
Когда вес уходит плавно и постепенно на привычном питании, то менять рацион не имеет смысла. Но как только вес останавливает на одном показателе, нужно подключать новые инструменты. Одним из них является выбор фруктов с гликемическим индексом ниже 60, а также крупы.
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Когда вес встал на недельку-две, переходим в строгий режим и налегаем на фрукты и каши.
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Какие фрукты выбрать:
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Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Каким крупам отдать предпочтение:
⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Обычно даже такого рода ограничения, если до этого вы к ним не прибегали, дадут новый толчок. Если же подобных корректировок оказалось недостаточно, можно убрать из меню продукты, содержащие глютен, и молочку.
Напомним, что диетолог Ольга Усенко рассказала о последствиях жестких диет и научила правильно худеть.