Если вес стоит на месте: диетолог назвала продукты-помощники

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Эксперт рассказала, что делать худеющим, если вес стал

Один из самых сложных этапов в процессе похудения происходит тогда, когда цифра на всех застыла и не предательски не хочет двигаться в сторону уменьшения. Справиться с этой задачей поможет корректировка рациона, уверяет со страницы в Instagram диетолог Ольга Усенко, которая недавно рассказала, как преодолеть тягу к сладкому после еды.

Когда вес уходит плавно и постепенно на привычном питании, то менять рацион не имеет смысла. Но как только вес останавливает на одном показателе, нужно подключать новые инструменты. Одним из них является выбор фруктов с гликемическим индексом ниже 60, а также крупы.

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Когда вес встал на недельку-две, переходим в строгий режим и налегаем на фрукты и каши.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Какие фрукты выбрать:

Яблоки;

Абрикос;

Цитрусовые;

Груши;

Персики;

Малина;

Клубника;

Вишня;

Черешня;

Смородина;

Крыжовник;

Сливы;

Инжир свежий;

Голубика;

Черника;

Киви;

Дыня (2 раза в неделю);

Виноград локальный (1 раз в неделю).

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Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Каким крупам отдать предпочтение:

Гречка;

Киноа;

Рис нешлифованный;

Рис бурый;

Булгур крупный;

Перловка;

Овсянка цельнозерновая.

⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Обычно даже такого рода ограничения, если до этого вы к ним не прибегали, дадут новый толчок. Если же подобных корректировок оказалось недостаточно, можно убрать из меню продукты, содержащие глютен, и молочку.

Напомним, что диетолог Ольга Усенко рассказала о последствиях жестких диет и научила правильно худеть.