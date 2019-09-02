Как не заедать прием пищи сладким: диетолог поделилась действенными способами

Эксперт дала дельные советы, как побороть тягу к сладостям
Привычка заедать основной прием пищи чем-то сладким, потягивая кофе или чай, способна перерасти в настоящую проблему. К счастью, при желании от нее легко можно избавиться, стоит только установить причину, по которой вы не можете отказать себе в пирожном или конфетах, утверждает в Instagram диетолог Ольга Усенко, которая ранее дала советы, как питаться в отпуске.
Эксперт уточнила, что под "сладеньким" имеет в виду не только конфеты и печенье, но и фрукты после еды.
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Чтобы побороть эту плохую пищевую привычку нужно понять причину, почему же вам хочется сладости в конце приема пищи.
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Причин может быть много, от физиологии до психологии:
Когда мы понимаем причину этого желания, мы можем минимизировать его влияние или предотвратить.
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
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