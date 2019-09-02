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Как не заедать прием пищи сладким: диетолог поделилась действенными способами

Lite » Еда 02.09.2019 - 08:47
Как не заедать прием пищи сладким: диетолог поделилась действенными способами
Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Эксперт дала дельные советы, как побороть тягу к сладостям

Привычка заедать основной прием пищи чем-то сладким, потягивая кофе или чай, способна перерасти в настоящую проблему. К счастью, при желании от нее легко можно избавиться, стоит только установить причину, по которой вы не можете отказать себе в пирожном или конфетах, утверждает в Instagram диетолог Ольга Усенко, которая ранее дала советы, как питаться в отпуске.

Эксперт уточнила, что под "сладеньким" имеет в виду не только конфеты и печенье, но и фрукты после еды.

Чтобы побороть эту плохую пищевую привычку нужно понять причину, почему же вам хочется сладости в конце приема пищи.

Как не заедать прием пищи сладким: диетолог поделилась действенными способами

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Причин может быть много, от физиологии до психологии:

  • привычка из детства
  • отсутствие насыщения (или недостаточное) от основного приема пищи
  • маленькая порция приема пищи
  • недостаточная калорийность рациона
  • нюансы с гормонами
  • в день тренировки
  • во время стресса

Когда мы понимаем причину этого желания, мы можем минимизировать его влияние или предотвратить.

Как не заедать прием пищи сладким: диетолог поделилась действенными способами

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

  • Если причина в стрессе, здоровье - тогда нужно кардинально решать с помощью психологов и врачей.
  • Если привычка, то постепенно приучать себя к новой.
  • Если недостаток калорий - тогда увеличивать калорийность дня.
  • Если тренировка, то опять же увеличивать калорийность в день тренировки.
  • Если маленькая порция, то пересмотреть этот момент и добавить овощей.

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