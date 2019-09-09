Якщо вага стоїть на місці: дієтолог назвала продукти-помічники

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Експерт розповіла, що робити тим, хто худне, якщо вага не рухається

Один з найбільш складних етапів у процесі схуднення відбувається тоді, коли цифра на всіх застигла і не зрадницьки не хоче рухатися в бік зменшення. Справитися з цим завданням допоможе коригування раціону, запевняє зі сторінки в Instagram дієтолог Ольга Усенко, яка нещодавно розповіла, як подолати тягу до солодкого після їжі.

Коли вага йде плавно і поступово на звичному харчуванні, то міняти раціон не має сенсу. Але як тільки вага зупиняє на одному показнику, потрібно підключати нові інструменти. Одним з них є вибір фруктів з глікемічним індексом нижче 60, а також крупи.

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Коли вага встала на тиждень-два, переходимо на суворий режим і налягаємо на фрукти, каші.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Які фрукти вибрати:

Яблука;

Абрикос;

Цитрусові;

Груші;

Персики;

Малина;

Полуниця;

Вишня;

Черешня;

Смородина;

Агрус;

Сливи;

Інжир свіжий;

Лохина;

Чорниця;

Ківі;

Диня (2 рази в тиждень);

Виноград локальний (1 раз на тиждень).

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Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Яким крупам віддати перевагу:

Гречка;

Кіноа;

Рис нешліфований;

Рис бурий;

Булгур великий;

Перловка;

Вівсянка цільнозернові.

⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Зазвичай навіть такого роду обмеження, якщо до цього ви до них не вдавалися, дадуть новий поштовх. Якщо ж подібних коригувань виявилося недостатньо, можна прибрати з меню продукти, що містять глютен, і молочку.

Нагадаємо, що дієтолог Ольга Усенко розповіла про наслідки жорстких дієт і навчила правильно худнути.