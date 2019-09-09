Якщо вага стоїть на місці: дієтолог назвала продукти-помічники

Експерт розповіла, що робити тим, хто худне, якщо вага не рухається
Один з найбільш складних етапів у процесі схуднення відбувається тоді, коли цифра на всіх застигла і не зрадницьки не хоче рухатися в бік зменшення. Справитися з цим завданням допоможе коригування раціону, запевняє зі сторінки в Instagram дієтолог Ольга Усенко, яка нещодавно розповіла, як подолати тягу до солодкого після їжі.
Коли вага йде плавно і поступово на звичному харчуванні, то міняти раціон не має сенсу. Але як тільки вага зупиняє на одному показнику, потрібно підключати нові інструменти. Одним з них є вибір фруктів з глікемічним індексом нижче 60, а також крупи.
⠀
Коли вага встала на тиждень-два, переходимо на суворий режим і налягаємо на фрукти, каші.
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Які фрукти вибрати:
⠀
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Яким крупам віддати перевагу:
⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Зазвичай навіть такого роду обмеження, якщо до цього ви до них не вдавалися, дадуть новий поштовх. Якщо ж подібних коригувань виявилося недостатньо, можна прибрати з меню продукти, що містять глютен, і молочку.
Нагадаємо, що дієтолог Ольга Усенко розповіла про наслідки жорстких дієт і навчила правильно худнути.