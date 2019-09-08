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Чем чреваты жесткие диеты: диетолог рассказала об оптимальном режиме похудения

Lite » Еда 08.09.2019 - 08:34
Чем чреваты жесткие диеты: диетолог рассказала об оптимальном режиме похудения
Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Эксперт рассказала, что стоит за быстрой потерей веса

Получить быстрый результат при похудении – самоцель, которая может пагубно сказаться на организме. Скорый результат чреват рядом проблем, с которым потом сложно будет справиться, а ушедшие лишние кило могут легко вернуться после прекращения "экзекуций" могут вернуться так же быстро, как и ушли. Как же добиться стойкого результата и не нанести удар здоровью организма? Об этом на странице в Instagram рассказала диетолог Ольга Усенко, которая научила не употреблять сладкое после еды.

Побочным эффектом жестких диет могут стать: срывы, нервное напряжение, плохое самочувствие и настроение. И это далеко не весь список.

Переход на правильное питание должен быть лояльным, спокойным, максимально комфортным. Если в своем рационе оставить только курочку и огурец, это приведет к стрессовому состоянию, срыву и к еще большему набору веса.

Чем чреваты жесткие диеты: диетолог рассказала об оптимальном режиме похудения

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Жесткий рацион не подходит для долгосрочного использования. Рациона на похудение должен быть:

  • разнообразным
  • удобным
  • соответствовать вкусовым предпочтениям ⠀

С точки зрения "здоровая голова без расстройства психики" нам нужно:

  • меню с заменой продуктов
  • калорийность, которая даст сытость
  • БЖУ должно быть без перекосов в какие-то стороны
  • Раз в какой-то период времени побаловать себя тем, что любите

Чем чреваты жесткие диеты: диетолог рассказала об оптимальном режиме похудения

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Не пытайтесь худеть быстрее. Быстрее не бывает, есть физиология. От 0,5 до 1 кг в неделю - это хорошая потеря веса. Чистого жира больше 50-100 гр в день потерять не получится. А вот здоровье на жесткой диете и бесконечных запретах потерять можно. Подходите к своему питанию с умом.

Напомним, что диетолог Светлана Конакова рассказала о правилах идеального завтрака.

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