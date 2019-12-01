Что есть на ужин, чтобы похудеть: советы диетолога

Иллюстративное фото (pexels.com)

Не верьте популярным мифам и заблуждениям

Вокруг ужина сложилось много неправильных убеждений и мифов: "не ешь после 6", "отдай врагу", "только стакан кефира". Следуя этим правилам, вы рискуете подорвать здоровье и набрать лишние килограммы. Диетолог-нутрициолог Елена Кален, которая недавно перечислила семь причин употреблять воду при похудении, на своей странице в Instagram рассказала, что следует есть на ужин, чтобы похудеть и не навредить организму.

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Эксперт назвала главное правило здорового ужина, который будет способствовать снижению веса, — ешьте, когда голодны и останавливайтесь в тот момент, когда утолите голод.

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Ужинать лучше всего чем-то легким. Это могут быть овощи, какой-то легкий белок — омлет, вареное яйцо или молочные продукты. Не обязательно стремиться к тому, чтобы белок был в каждом приеме пищи, достаточно съесть его один раз в день.



Иллюстративное фото (pexels.com)⠀

Есть еще несколько советов, которые помогут сделать последний прием пищи более сбалансированным и полезным для организма:

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1. Забудьте про правило: "завтрак съешь сам, обед раздели с другом, а ужин отдай врагу". Ужинать надо, иначе голодные вечера обязательно приведут вас к пищевому срыву.

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2. Чтобы не переедать на ужин, не терпите голод в течение дня, носите с собой перекус, чтобы утолить голод сразу, как он возникает, чтобы к вечеру организм не начал наверстывать упущенное за весь день.



Иллюстративное фото (pexels.com)⠀

3. Как правило, ужин должен составлять по калорийности 20-25% от суточного рациона.

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4. Для ужина хорошо подходят белковые продукты и продукты, богатые клетчаткой. Белок — инструмент для строительства наших мышц и костей, а клетчатка — это продукт, который не перерабатывается в жировые клетки. Однако если в течение дня белок вы уже употребляли, например, мясо или рыбу, то на ужин можно съесть легкий суп, овощи, молочные продукты.



Иллюстративное фото (pexels.com)⠀

И самое главное: на ужин, как и в другие приемы пищи, необходимо есть по чувству голода. Если вы голодны — ешьте, ешьте столько, сколько вам необходимо для утоления голода. Если вы не испытываете чувств голода — занимайтесь другими интересными делами.

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Не надо посвящать свою жизнь еде, её приготовлению, закупке продуктов и составлению своего рациона. Ставьте себе интересные цели, достойные себя, и стремитесь к ним. А еда — это всего лишь топливо и один из источников получения энергии и, кстати, не основной.

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Напомним, что диетолог Алла Манайкина рассказала, стоит ли исключать завтрак перед утренней тренировкой.