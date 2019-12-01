Що їсти на вечерю, щоб схуднути: поради дієтолога

Ілюстративне фото (pexels.com)

Не вірте популярним міфам і оманам

Навколо вечері склалося багато неправильних переконань і міфів: "не їж після 6", "віддай ворогові", "тільки склянку кефіру". Дотримуючись цих правил, ви ризикуєте підірвати здоров'я і набрати зайві кілограми. Дієтолог-нутриціолог Олена Кален, яка нещодавно перерахувала сім причин вживати воду при схудненні, на своїй сторінці в Instagram розповіла, що слід їсти на вечерю, щоб схуднути і не нашкодити організму.

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Експерт назвала головне правило здорової вечері, яка буде сприяти зниженню ваги, — їжте, коли голодні і зупиняйтеся в той момент, коли вгамуєте голод.

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Вечеряти краще всього чимось легким. Це можуть бути овочі, якийсь легкий білок — омлет, варене яйце або молочні продукти. Не обов'язково прагнути до того, щоб білок був у кожному прийомі їжі, досить з'їсти його один раз на день.



Ілюстративне фото (pexels.com)⠀

Є ще кілька порад, які допоможуть зробити останній прийом їжі більш збалансованим і корисним для організму:

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1. Забудьте про правило: "сніданок з'їж сам, обід розділи з другом, а вечерю віддай ворогові". Вечеряти треба, інакше голодні вечора обов'язково приведуть вас до харчового зриву.

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2. Щоб не переїдати на вечерю, не терпіть голод протягом дня, носіть з собою перекус, щоб вгамувати голод відразу, як він виникає, щоб до вечора організм не почав надолужувати згаяне за весь день.



Ілюстративне фото (pexels.com)⠀

3. Як правило, вечеря повинна становити по калорійності 20-25% від добового раціону.

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4. Для вечері добре підходять білкові продукти і продукти, багаті клітковиною. Білок — інструмент для будівництва наших м'язів і кісток, а клітковина — це продукт, який не переробляється в жирові клітини. Однак якщо протягом дня білок ви вже вживали, наприклад, м'ясо чи рибу, то на вечерю можна з'їсти легкий суп, овочі, молочні продукти.



Ілюстративне фото (pexels.com)⠀

І найголовніше: на вечерю, як і в інші прийоми їжі, необхідно їсти по почуттю голоду. Якщо ви голодні — їжте, їжте стільки, скільки вам необхідно для вгамування голоду. Якщо ви не відчуваєте почуття голоду — займайтеся іншими цікавими справами.

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Не треба присвячувати своє життя їжі, її приготуванню, закупівлі продуктів та складанню свого раціону. Ставте собі цікаві цілі, гідні себе, і прагніть до них. А їжа — це всього лише паливо і одне з джерел отримання енергії і, до речі, не основне.

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Нагадаємо, що дієтолог Алла Манайкина розповіла, чи варто виключати сніданок перед ранковим тренуванням.