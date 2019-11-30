Тренировки натощак: диетолог указала на важные нюансы утренних занятий спортом

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Эксперт пояснила, нужно ли ходить в спортзал на голодный желудок

Вопрос совмещения тренировок и питания - один из тех, которые часто беспокоят желающих избавиться от лишних кило и держать себя в тонусе. Какой интервал между приемом пищи и походом в спортзал считается оптимальным? Стоит ли идти на заняти на голодный желудок? Эти вопросы беспокоят каждого, кто решил вплотную заняться здоровьем и фигурой. Диетолог Алла Манайкина, которая ранее развеяла заблужения о морепродуктах, детально рассказала, стоит ли тренироваться натощак и как лучше организовать питания во время занятий спортом. Об этом она написала пост на странице в Instagram.

У желающих приобщиться к спорту сразу встает вопрос: завтракать до тренировки или лучше подольше поспать?

Для начала надо понять, какую цель вы преследуете: похудение или набор мышечной массы.

Те, кто работает на набор, как правило, выбирают силовые тренировки в зале. И вот в этом случае завтрак обязателен.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Во-первых, углеводы и жиры необходимы для энергии, так как после сна все ваши запасы истощены, во-вторых, белок - строительный материал для мышц. Это значит, что завтрак должен быть полноценным и включать все три компонента - белки, жиры и углеводы. Какие варианты завтраков могут быть, например:

омлет с овощами, сыром и цельнозерновым хлебом

сырники

творог или греческий йогурт с фруктами и гранолой

каша с орехами и яйцом

правильный сэндвич с курицей или рыбой, овощами и зеленью.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Главное, выбрать наиболее комфортный перерыв между завтраком и тренировкой, чтобы он не доставил вам дискомфорта во время спорта.

Если же ваша цель похудение, в этом случае наиболее подходят кардиотренировки средней интенсивности. Для лучшего результата рекомендуют заниматься натощак, но только при условии, что у вас хватает сил, не темнеет в глазах, не подташнивает и в целом самочувствие в пределах нормы.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Если же есть что-то из перечисленного, то несложный завтрак примерно за час-пол просто необходим. Это может быть натуральный йогурт и банан, омлет с зеленью, смузи - что-то легкое, что не доставит вам дискомфорта на тренировке, но при этом даст сил.

Не тренируйтесь зря, берите по максимум от ваших занятий с помощью правильно подобранного питания.

Напомним, что диетолог Кристина Шереметьева поделилась шпаргалкой для желающих похудеть, которая поможет не допуская ошибок.