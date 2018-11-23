Вченими доведена ефективність високоуглеводної дієти

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Дослідники вважають, що низьковуглеводні дієти можуть привести до зниження розумової активності

Вчені в ході багаторічних досліджень намагалися визначити кращу дієту, яка допоможе підтримувати організм у тонусі, а тіло в його природних межах. Раніше це була низковуглеводна дієта, однак вона підходить не всім, вимагає певного режиму харчування і великої витримки. Дослідники з Центру Карла Перкінса в Сіднейському університеті в Австралії вирішили випробувати низькобілкову дієту з високим вмістом вуглеводів і довели, що вона може замінити харчування з низьким вмістом калорій і при цьому бути такою ж корисною. Про це розповідає Medical News Today.

У дослідженні брало участь дві групи мишей — одна споживала їжу без обмеження вуглеводів, у іншої вчені зменшили споживання калорій на 20 відсотків. Доктор наук Девід Вал і його колеги отримували вуглеводи і білок з крохмалю — тип білка, зазвичай зустрічається в молочних продуктах.

Після експерименту вчені перевірили у мишей стан гіпокампа — області мозку, залученої до формування пам'яті, що є першою частиною мозку, яка піддається нейродегенеративним захворюваням, таким як хвороба Альцгеймера. З допомогою лабіринтів і тестів вони оцінили розумові здібності і пам'ять гризунів. Результати показали невеликі поліпшення в обох груп мишей, але в групі з низькобілковою дієтою з високим вмістом вуглеводів відсоток поліпшення був більше.

"В даний час немає ефективних фармацевтичних препаратів для лікування недоумства, але ми можемо стримувати розвиток цих захворювань, і зараз починаємо розробляти дієти, які допоможуть уповільнити процес старіння мозку", — коментує доктор наук Девід Вал.

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Відео: (video.rbc.ua)